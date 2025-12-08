台南火車站前廣場分三階段改造 116年底前完工

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南火車站站前廣場改造工程將從明天起分三階段進行，將現行繞行圓環單向循環通行方式，改為可雙向行駛U形道路，預計民國116年底前完工，施工期間周邊動線將分階段調整。

台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，站前廣場斥資新台幣3.45億元，其中爭取中央補助2.8億元，完工後將成為市區一大亮點。

王銘德表示，此案將分三階段進行，第一階段由工務局於明天進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復，預計於12月下旬完成，交通動線不受影響。

他說，第二階段預計12月底由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，現有圓環下方有數十年歷史的老舊自來水幹管，為避免重複開挖，特別協調自來水公司配合廣場工程同步汰換新管，將依圓環各路口分段局部施工，交通動線仍未大幅修改，將配置義交人員協助管制與引導。

王銘德表示，第三階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將會更動現有行車動線，因影響較大，預計在115年農曆春節和228連假後實施。

他說，第三階段將現行繞行圓環單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則於成功路及中山路設置臨時站，屆時將另外發布詳細動線、接送區、公共運輸安排規劃，並加強向民眾宣導。

台南市公共運輸處長劉佳峰補充指出，台南火車站前廣場主體工程完工後，不但有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計116年底前完工，市府將於施工期加強交通維持，降低對民眾造成不便。（編輯：李亨山）1141208