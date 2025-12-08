台南火車站前廣場改造啟動

台南火車站前廣場改造年底啟動施工，打造更便捷安全的轉乘環境。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

南鐵地下化及台南車站工程正積極進行中，台南火車站前廣場也將迎來全新樣貌。工程將分三階段，第一階段九日由工務局進場施作，請過往民眾注意交通動線。

交通局爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」經費補助，進行「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，經費三點四五億元，中央補助二點八億元，改造後，將成為市區一大亮點。第一階段工程九日起開工，針對既有圓環分隔島、植栽移除與地下管線位置調整，進行完整盤點與整合規劃，並和各管線單位協調，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復，預計二十四日完成，採最小範圍施工，讓整體交通動線不受影響。

二十五日起由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程。交通局表示，現有圓環下方有數十年歷史的老舊自來水幹管，為避免重複開挖，協調自來水公司配合廣場工程同步汰換新管，為了怕影響施工，以半半施工方式進行，預計明年二月上旬完成。

第三階段則進行自來水主幹管汰換及主體廣場工程，交通影響較大，明年二二八連假後才進行，將現行繞行圓環單向循環通行方式，改為可雙向行駛的Ｕ形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則於成功路及中山路設置臨時站，屆時將會另外發布詳細動線。