台南火車站前廣場改造年底動工 預計116年底完工





臺南市政府為打造更友善、安全且便利的交通環境，爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」經費補助，辦理「臺南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，預計於今年底正式動工，期待在工程完工後，大幅提升火車站周邊的步行品質與轉乘效率，展現臺南城市門戶新風貌。

交通局長王銘德指出，臺南火車站站前廣場斥資3.45億，其中爭取中央補助2.8億，勢將成為市區一大亮點。為確保工程順利推進，並減少施工期間對民眾影響，交通局於正式開工前已與工務局、自來水公司及各相關管線單位密切協調，針對既有圓環分隔島及植栽移除與地下管線位置調整方案進行完整盤點與整合規劃，透過事前協調與介面整合，將有效降低施工期間衝突與確保交通順暢。

王銘德表示，本案將分三階段進行，以降低工程影響並確保交通於施工期間維持順暢。第一階段將由市府工務局預計於12月9日率先進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復，該階段預計於12月下旬(12月24日)完成，採最小範圍施工方式，整體交通動線不受影響。

第二階段預計於12月底(12月25日)由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程。王銘德指出，現有圓環下方有數十年歷史的老舊自來水幹管，為避免重複開挖，特別協調自來水公司配合廣場工程同步汰換新管。本階段自來水公司將先進行圓環外側管線預埋與管線更新汰換作業，依圓環各路口分段局部施工，交通動線仍未大幅修改，僅在路口以半半施工方式進行，本階段管線局部施工預計於115年2月上旬(2月2日)完成。

至於第三階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將會更動現有行車動線，因影響較大，會在115年農曆春節和228連假之後實施。王銘德說，第三階段將現行繞行圓環之單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則於成功路及中山路設置臨時站，屆時將會另外發佈詳細動線、接送區、公共運輸的安排規劃，並強力宣導民眾注意適應。

公共運輸處處長劉佳峰表示，臺南火車站站前廣場主體工程完工後，城市入口將會改頭換面，不但有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位的車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計116年年底前完工。

