台南火車站大改造！站前圓環將消失 改U型雙向道

台南市政府交通局即將啟動台南火車站站前廣場改造工程。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南火車站前改造工程將分二階段進行先期工程的交通動線示意圖。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

台南火車站站前廣場即將迎來全新風貌，市府交通局爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」經費補助，斥資3.45億元辦理的「臺南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」，將於今年底動工，分三階段進行，預定民國116年年底前完工。其中，第三階段施工後，更將改變現有行車動線，交通局提醒用路民眾留意相關措施。

交通局長王銘德說，台南鐵路地下化、古蹟車站整修工程都在積極施工中，站前廣場斥資3.45億元，其中爭取中央補助2.8億元，完工後勢將成為市區一大亮點。交通局為確保工程順利推進，並減少施工期間對民眾影響，於正式開工前，已與工務局、自來水公司及各相關管線單位密切協調，針對既有圓環分隔島及植栽移除與地下管線位置調整方案，進行完整盤點與整合規畫，透過事前協調與介面整合，將有效降低施工期間衝突與確保交通順暢。

王銘德表示，市府已事先完成介面整合與工序排程，此案將分三階段進行，以降低工程影響並確保交通於施工期間維持順暢。第一階段將由工務局預計於12月9日率先進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復，該階段預計於12月下旬（12月24日）完成，採最小範圍施工方式，整體交通動線不受影響。

第二階段預計將於12月底（12月25日）由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，王銘德指出，現有圓環下方有數十年歷史的老舊自來水幹管，為避免重複開挖，特別協調自來水公司配合廣場工程同步汰換新管。此階段自來水公司將先進行圓環外側管線預埋與管線更新汰換作業，依圓環各路口分段局部施工，交通動線仍未大幅修改，僅在路口以半半施工方式進行，請用路民眾遵循義交人員協助管制與引導，此階段管線局部施工預計於115年2月上旬（2月2日）完成。

至於第三階段進入自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將會更動現有行車動線，因影響較大，會在115年農曆春節和228連假之後實施。王銘德進一步指出，第三階段將現行繞行圓環的單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則於成功路及中山路設置臨時站，屆時將會另外發佈詳細動線、接送區、公共運輸的安排規畫，並強力宣導民眾注意適應。

公共運輸處處長劉佳峰進一步表示，台南火車站站前廣場主體工程完工後，城市入口將會改頭換面，不但有全新景觀，更將為行人、旅客、駕駛人、公共運輸使用者打造全方位的車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計116年年底前完工。惟施工期間周邊動線將依工程進度分階段調整，請用路人提前留意相關交通資訊並依現場指示通行，以確保行車與步行安全。市府也將持續注意交通維持情形，降低施工對民眾造成的不便，敬請市民朋友多加配合與體諒。

