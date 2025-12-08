台南火車站改門面 估116年重生

台南市政府交通局啟動台南火車站前廣場改善工程，繞行圓環單向循環通行的行車動線將大改變。（洪榮志攝）

台南火車站前圓環廣場歷史已逾百年，市府交通局斥資3.45億元辦理「台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善工程」9日正式動工，分三階段進行，預定民國116年年底前完工。由於該工程計畫將傳統繞行圓環單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，恐將嚴重衝擊市民的通行習慣。

據了解，台南火車站前圓環廣場是台南市的歷史性空間之一，日據時期隨著民國元年台南火車站的落成而建造，作為車站前庭及車輛迴轉的空間。其設計模仿西方都市風格，是當時城市現代化的象徵。

廣告 廣告

交通局長王銘德說，市府已事先完成此一工程的介面整合與工序排程，將分三階段進行，降低工程影響並確保交通順暢。

第一階段工務局預計9日進場施作，調整分隔島灌木、喬木、照明及控制箱等，並進行路面修復，預計24日完成。第二階段25日起由自來水公司辦理圓環外側路口銜接管工程，但僅在路口以半半施工方式進行，預計115年2月2日完成。

第三階段的自來水主幹管汰換及主體廣場工程，將大幅更動現有行車動線，預計115年農曆春節和228連假之後實施。鑑於此一階段將現行繞行圓環的單向循環通行方式，改為可雙向行駛的U形道路，並設置汽車臨時接送區，公車則於成功路及中山路設置臨時站，屆時將另行發布詳細的安排規畫，並宣導民眾注意。

公共運輸處長劉佳峰表示，台南火車站前廣場主體工程完工後，城市入口將改頭換面，不但有全新景觀，更將打造出全方位的車行動線、行人廣場、接送區、公車停靠區及計程車排班區等，預計116年底前完工。