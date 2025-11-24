台南火車站旁肉圓.鹹粥平價美食多 網封：美食聚集地！

台南市 / 綜合報導

台南火車站，不只是交通樞紐，更被網友們稱之為美食聚集地！因為從火車站往外延伸，附近不少部落客推薦的美食店家，像是餡料飽滿的人氣肉圓；以及用料澎湃，滿滿海鮮料的鹹粥；還有知名冬瓜茶店家，都是走出車站，步行即可抵達，延伸出去，還有火車站後方的育樂街，這兒也是平價美食激戰區，因為位處學區，業者們以CP值高的美食，瞄準學生市場。

熱氣蒸騰，軟嫩白皙的肉圓，裝入碗中後淋上醬油膏，香氣陣陣撲鼻而來，鮮美扎實的肉餡，讓顧客讚不絕口，顧客說：「我都吃一個，包兩個回去，已經生意很好了，你在報下去大家都來了。」

距離台南火車站不遠，這家清蒸肉圓，選用後腿肉筍丁包入，軟糯Q彈的皮衣內，這一味擄獲顧客味蕾，而饕客們往往更會搭配，回甘滋補的四神湯一起享用，業者說：「50年了啊，就是從我爸爸的手開始到現在，遊客都是禮拜六禮拜天，在地客就是禮拜一到禮拜五這樣。」

除了肉圓，這碗有著新鮮蚵仔土魠魚虱目魚等配料的鹹粥，還有清涼解膩的冬瓜茶，也吸引遊客上門品嚐，顧客說：「古早味的，喝起來甜甜的不會說有化學的感覺。」這些美味料理，都位於台南火車站周遭，也讓網友們直呼，火車站不只是交通樞紐，更是美食聚集地，尤其「育樂街」，更是匯聚各種平價小吃。

民眾說：「整體在吃的費用相對外面的餐廳都會比較便宜一點，然後份量會多一點這樣子。」原來育樂街，就位於台南火車站後方，附近有南一中以及成大，因此業者，才會紛紛以CP值高的平價美食，主攻學生市場，不只要讓同學們溫飽肚子，料理含金量也不打折扣。

