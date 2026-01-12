台南火鍋店打蛋灑滿地還嘻笑！遭疑浪費食材 當事人道歉喊「非故意」

台南有女子在火鍋店用餐，她第一次打蛋失敗，第二次打蛋時竟直接敲桌角，讓蛋液直流在地，儘管女子事後表示自己不是故意，但仍有「浪費食材」疑慮，引發批評。

事發在10號晚間，女子跟朋友在火鍋店用餐，然後想打蛋放進鍋內煮，但第一次打蛋就失敗，第二次打蛋時，她直接敲桌角，導致蛋液直接流在地上，且第一時間女子的朋友並非幫忙清理，而是打開手機錄影，甚至是嘻笑。

女子疑似浪費食材舉止，引發討論。圖／店家提供

對此，火鍋店業者指出，女子事後有致電向店家道歉，並表示並非故意。即便如此，相關畫面仍引發浪費食材、觀感不佳的質疑。

借廁所也不講 台南女闖燒肉店內引發爭議

從事服務業難免遇到奇怪的客人，台南安平區一間燒肉店，就遇上一名女子疑似內急闖入，且未經店家同意，就直衝廁所使用，事後還想直接離去，由於當時店內櫃台留有現金，女子未經同意擅闖店家空間，恐引發安全疑慮與觀感問題。

女子擅闖燒肉店內用廁所，還想直接離去。圖／店家提供

不過業者很體諒，認為人在外都不方便，但還是希望，民眾借廁所可以事先說一下，以免造成誤會。

台南／綜合報導 責任編輯／網路中心

