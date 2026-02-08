台南為何有「換妃」聲浪？王鴻薇曝主因：恩怨太久

2026台南市長選舉，民進黨歷經「妃憲大戰」後已提名立委陳亭妃出戰，但地方仍盛傳「換妃」雜音。國民黨立委王鴻薇認為，即便民進黨初選結束，但因綠委林俊憲與陳的恩怨實在太久，王認為，兩人如今並沒有好好化解恩怨，陳頻頻針對謝龍介打，其實沒有太大的意義。

王鴻薇昨（7）日在政論節目《新聞大白話》中指出，台南會有「換妃」的這種說法，是即便民進黨初選結束，但因兩人恩怨實在太久；面對謝龍介喊出只做4年，若謝當選，林4年後還能選，但若是陳亭妃當選，林等於得等8年，很多時候會產生抬轎不想讓坐轎的人下來的局面。

王鴻薇表示，林俊憲本來長期跟陳亭妃有恩怨，雙方沒有好好化解，如今陳亭妃頻頻針對謝龍介，並沒有什麼太大的意義，光看邱莉莉讓她簽切結書，其中一點是不能介入議長選舉，就是擔心陳亭妃對議會伸手太深。

至於2026台北市長選舉，王鴻薇表示，能理解民進黨支持者還有民意代表的焦慮，因為至今連母雞都沒有，許多小雞紛紛找民進黨立委王世堅掛看板，顯見台北目前沒有候選人，小雞們自立自強去找王拍照。

民進黨台南市長初選，由陳亭妃與林俊憲對決，民進黨中央上月15日公布結果，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。

