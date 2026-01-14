台南為獨老募年菜 103歲人瑞寫春聯號召

103歲人瑞邱蘇品(中)在老師協助下也會寫春聯，為獨居長輩號召募集春節愛心年菜。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕103歲人瑞邱蘇品也會寫春聯，今天(14日)號召社會大眾一起支持華山基金會為獨居長輩募集春節愛心年菜，華山年菜在大台南要募集2600份，目前尚缺7成。

為協助獨居長輩在春節期間能享用一桌熱騰騰的年菜，安心團圓過好年，華山基金會下營天使站今天在下營玄天上帝廟前廣場舉辦「百歲人瑞揮毫義賣春聯助孤老好過年」公益活動，下營區長李宗翰也出席支持愛心年菜募集行動。

邱蘇品等3位阿嬤擔任「書僮」，協助鋪紙、備墨讓書法老師現場揮毫寫春聯、進行公益義賣，邱蘇品並現學現賣由老師帶著寫春聯，象徵「老有所用、老有所伴」，展現高齡長輩的生命力與價值；邱蘇品住在後壁區新嘉里，耳聰目明，也愛唱歌，最厲害一首是唱「芒果花」，很高興寫春聯為募集華山年菜出力，幫助其他獨居長輩。

廣告 廣告

華山基金會下營天使站站長陳宛輿說，期盼藉由此次活動，讓長輩不只是被服務的對象，更能成為傳遞愛與祝福的角色，春聯義賣所得將全數用於華山「愛老人 愛團圓」公益計畫，協助弱勢獨居長輩在除夕夜也能享用一桌有菜、有溫度的團圓餐，讓社會善心成為長輩除夕夜最溫暖的陪伴。

華山基金會指出，大台南地區將為獨老募集2600份年菜，至今經費仍缺7成，盼各界踴躍認助；愛心年菜1份1000元，內有年菜、年糕、糖果、伴手禮、春聯。

3位阿嬤擔任「書僮」，協助鋪紙、備墨讓書法老師現場揮毫寫春聯、進行公益義賣。(記者楊金城攝)

華山基金會募集年菜，1份1000元，內有年菜、年糕、糖果、春聯等品項。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲混元禪師驚傳病逝 曾預測陳水扁當選總統

屏東也跟進！全國營養午餐政策一次看 僅新北、嘉義縣市未免費

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

