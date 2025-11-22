台南烏樹林園區堆置風災廢棄物 起火延燒逾12小時
大火伴隨濃煙不斷竄出，火光點亮黑夜，也讓鄰近住戶膽戰心驚，因為地方早示警，這處風災後大量廢棄物堆置地曾有過火警。
當地農民張令騰表示，「我們也跟中央的環保署提醒說，這裡曾經有火災的經驗，請你們一定要注意，結果我提醒了，昨天它就發生大火，我們這邊居民跟農民，我們的權利你們都沒有顧到。」
截至22日上午還有零星火光，幸好下午火勢撲滅，消防隊著手開挖底層高溫區域，避免復燃。這場火在21日晚間發生，延燒超過12小時，因為燃燒面積大又有風勢助長。
台南消防局救災救護第一大隊長邱國禎指出，「現場的燃燒面積，初估大約有3000平方公尺。」
這場火也因風向影響許多行政區，火警沒多久，台南市環保局提醒後壁區、東山區、柳營區等14個行政區，小心火災影響空品；22日中午後，則因海風增強，風向轉為西北風，公布受影響區域為後壁區、柳營區、東山區、官田區、善化區。
台南環保局副局長陳幸芬表示，「在下風處來做這個空氣品質的監測，目前的空氣品質都是普通，但是我們還是提醒這鄰近的行政區域的居民。」
台南市環保局表示，這些廢棄物都是丹娜絲颱風後，民眾家中清出的廢棄物，不少都是木製品或屋瓦，初估現場約堆置20幾公噸；已辦理發包要去化降低居民憂心，只是還沒去化完成，就先引發火警，也難怪地方跳腳。
國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及
台南柳營工廠火警幸無人傷 惟六甲、官田空品受影響
台南塑膠樹脂工廠火警 山上區空氣品質受影響
