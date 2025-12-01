台南烏樹林大火延燒逾10天 消防陷泥沼救災畫面曝

台南市 / 綜合報導

台南後壁烏樹林暫置場大火燃燒超過10天，至今仍有殘火，現在消防員救災角度的畫面也曝光，現場每走一步就會陷進去泥沼，艱困的滅火環境讓義消直呼，幸好不用背氣瓶、戴面罩，不然真的會陷在泥濘裡爬不起來，只是烏樹林殘火都還沒滅，昨(30)日安南區城西掩埋場又傳火警，雖然火勢已經滅了，但頻傳火警也讓居民擔心空污問題。

打火弟兄雙腳陷在泥沼裡，泥濘高度已經來到大腿深，道路崎嶇坎坷，每走一步就會深陷其中，安南義消劉怡仁說：「拔起來之後，你另外一隻腳再伸過去，它還是陷下去，還是要想辦法，就是盡量找那種比較乾的地方。」

廣告 廣告

一邊拉著水線一邊奮力前行，眼前的廢棄物堆，不斷竄出白煙持續悶燒，怪手一層層挖開垃圾，消防員再集中水線灌救，同步作業搶時間救災。安南義消劉怡仁說：「好加在就是說，我們身上沒有背那個氣瓶，沒有戴面罩，不然那是更困難的。」

台南後壁烏樹林暫置場大火，燃燒超過10天了，至今仍有殘火需要處理，這把火也燒到市議會議場上，台南市議員(國)盧崑福說：「這些問題，你們總是要究責啊。」台南市議員(國)盧崑福VS.市長黃偉哲說：「(跟議員報告)，誰要負責任，(一定會究責)。」

11月底，藍營市議員盧崑福在議場上砲火猛轟，點名環保局長許仁澤應該停職接受調查，烏樹林大火掀起藍綠攻防，火都還沒滅，安南區城西垃圾掩埋場昨日晚間也傳出火警，驚動市長黃偉哲以及環保局等局處首長前往勘災，經過一晚火勢滅了，但造成的空污問題也讓民眾擔心，民眾說：「要趕快撲滅，才不會說有煙到處飛，影響人的身體，我覺得是管理的問題，管理可能沒有很好。」連續多個地方起火，不只讓消防人員疲於救災，也讓居民擔憂、民怨升高。

原始連結







更多華視新聞報導

中市採多元處理廚餘 原整備12掩埋場將停用9處

台南「奇特旅館」浴室在房間外 業者：預留消防通道

香山掩埋場疑熱到起火 濃煙直竄飄快速道路

