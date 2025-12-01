台南烏樹林大火延燒10天撲不滅！彭啓明揭關鍵原因、承諾三天內撲滅

台南後壁烏樹林暫置場大火延燒超過10天，環境部長彭啓明接受Yahoo《風向台灣》專訪揭露火勢難以撲滅的關鍵原因：堆積過程產生沼氣和發酵反應，水根本滲不進去，坦承管理不足，並承諾3天內撲滅火勢。他也透露全台還有30多處類似暫置場存在風險，目前都在環境部監控掌握中。

火勢規模超乎想像 廢棄物堆成1000坪垃圾山 消防隊24小時救火

台南後壁烏樹林軍方園區內的災後廢棄物暫置場，自10月21日起發生大火。彭啓明表示，該暫置場總共堆置丹娜斯颱風後廢物約30萬噸廢棄物，其中樹木及廢棄物約佔15萬噸。

起火區域面積約3000平方公尺（約1000坪），堆積高度達15公尺，目前已有500坪被燒毀，另外500坪仍在持續悶燒。彭啟明指出，內部溫度高達數百度，消防隊員24小時待命救火，情況相當棘手。

彭啓明回憶，當時他人在巴西參與COP30，立即接到立委賴惠員、林俊憲的訊息通報，10月21日當天就交代台南市環保局處理，並指示環境部同仁提供協助。

為何火災逾10天撲不滅？彭啓明揭關鍵原因

「一般家庭廢棄物大概就1到2噸，可能燒個一兩個小時就撲滅了。」彭啓明解釋，但烏樹林暫置場是「十幾萬噸」，是一般家庭的幾十萬倍。

「水無法滲透是最大難題。」彭啓明說明，15萬噸廢棄物經過長期壓實，樹枝、廢棄物層層堆疊壓縮，已形成非常堅硬的固體。「水噴到上面，就往旁邊流，不會往裡面流。」傳統消防灑水方式完全無效。

彭啓明進一步指出，災後廢棄物很少做分類，「很多家裡就什麼都丟出去了」，內含打火機、易燃罐裝物、電池、髮膠罐等易燃物質，加上堆積過程中產生沼氣和發酵反應，「下面有很多可燃的東西，它發酵又有沼氣」，都大幅增加火災風險。

彭啓明曾詢問消防署是否能派直升機空中灑水，但被告知「沒有用」。消防專家告訴他，「只有把垃圾山挖出一個洞，裡面降溫才有辦法。」

極端氣候成推手 今年秋天有史以來最熱最乾燥

彭啓明分析火災頻傳的背景因素。他表示，丹娜斯颱風從嘉義登陸，但台南地區過去很少遭遇強颱直接侵襲，「台南沒有遇過這麼強的風」，造成數萬棵樹木倒塌、屋頂掀壞、佳里淹水。

災後廢棄物從7月、8月開始快速累積，超過台南市原有掩埋場容量，因此額外租借包括烏樹林在內的多個場地。烏樹林場地約5公頃，堆滿了樹枝和各種家庭廢棄物。

「我們遇到有史以來最熱的秋天。」彭啓明指出，今年9、10、11月三個月，降雨量雖然與平均值相近，但「都集中在幾天而已，其他都是很乾燥」，濕度特別低，「天乾物燥又很熱」。

彭啓明說，「不是只有那個地方，還有好幾個，全台灣好幾個地方，都發生類似火災。」

災後廢棄物處理機制 環境部三個月內提治本方案

面對火災處理的質疑，彭啓明坦率承認，「我們的管理設施是不夠的，沒有辦法處理。」

他表示，當時為了快速恢復市容，採取「急就章」方式，「大家都趕快想恢復市容嘛」。彭啓明反思，「那這個管理是不是可以更好一點」

環境部早已編列預算要去化這些廢棄物。「但是沒想到還沒有去化完成，它就這樣燒掉了。」彭啓明說。

他強調，目前的處理都是「治標」，治本方案正在規劃中，「希望兩三個月內可以提出來」，徹底檢討台灣災後廢棄物處理機制。

嘉義澎湖花蓮多處垃圾場接連起火 彭啓明：30處暫置場都在監控

彭啓明透露，最近不只台南烏樹林起火，「台南城西的焚化掩埋場，嘉義市也發生了，澎湖縣也發生了，花蓮也發生了。」

彭啓明說明全台掩埋場現況，「我們台灣大概有300多座掩埋場，那已經覆土、沒有安全疑慮的」之外，「還有疑慮的大概還有30幾個。」

針對這些風險場所，彭啓明表示上週已緊急發文要求各縣市環保局，「重新再檢視30幾個露天裸露的垃圾暫置場，一定要去再監控它的溫度，不要讓這個可能的火災會再發生。」

彭啓明坦言，在極端氣候下，「的確有潛藏的未爆彈，我們要事先去重視」，但強調這些場所都已在環境部掌握中，正積極監控處理。

藍色火焰引發重金屬疑慮 彭啓明解釋是一氧化碳燃燒不完全

立委謝龍介曾向彭啟明反映，現場出現「很特別的藍色火焰」，引發重金屬污染疑慮。

彭啓明解釋，「就很像在家裡面煮東西，藍色火焰「是燃燒不完全」的現象，「那個表示裡面的溫度極高，那都是很危險的」，因此救火過程必須格外小心，避免人員傷亡。

6道怪手同步開挖 水車往內噴灌滅火

彭啓明說明目前採取的滅火策略。他已協調開設多條水線，「現在大概有6道的怪手，不斷的在挖挖挖」，持續開挖出洞口。

「我們不希望有人民的傷亡，其實那個都是很危險的事。」彭啓明說，因此現場也動用「機器的水車，用機器，像機器人一樣，水車往裡面噴」，採用各種方法降低風險。

彭啓明與消防署長保持密切聯繫，「用盡各種可能的方法，例如說打通水路，水的來源，或是說調怪手，或是有些特殊的機具」，都在嘗試運用。

彭啓明承諾3天內撲滅 坦言任務確實困難

彭啓明承諾，「我們已經設下目標，希望3天內解決這個問題。」他表示，「已經有開了很多道，我認為希望最多3天內一定要把這個火完全撲滅。」

彭啓明也坦誠任務艱鉅，「我必須說真的很困難，因為那真的很大。」他再次強調規模差異，「你家裡面1到2噸，可能燒個半個小時可以燒完，現在是比你家的多幾十萬倍的這個量，那真的不是那麼容易的事。」

對於未來的災後廢棄物處理，彭啓明表示會重新檢討整體機制，避免類似事件再次發生。