台南烏樹林大火延燒10天撲不滅！彭啓明揭關鍵原因、承諾三天內撲滅
史上最熱秋天釀禍 嘉義澎湖花蓮暫置場接連起火、全台30多處暫置場都在監控
台南後壁烏樹林暫置場大火延燒超過10天，環境部長彭啓明接受Yahoo《風向台灣》專訪揭露火勢難以撲滅的關鍵原因：堆積過程產生沼氣和發酵反應，水根本滲不進去，坦承管理不足，並承諾3天內撲滅火勢。他也透露全台還有30多處類似暫置場存在風險，目前都在環境部監控掌握中。
火勢規模超乎想像 廢棄物堆成1000坪垃圾山 消防隊24小時救火
台南後壁烏樹林軍方園區內的災後廢棄物暫置場，自10月21日起發生大火。彭啓明表示，該暫置場總共堆置丹娜斯颱風後廢物約30萬噸廢棄物，其中樹木及廢棄物約佔15萬噸。
起火區域面積約3000平方公尺（約1000坪），堆積高度達15公尺，目前已有500坪被燒毀，另外500坪仍在持續悶燒。彭啟明指出，內部溫度高達數百度，消防隊員24小時待命救火，情況相當棘手。
彭啓明回憶，當時他人在巴西參與COP30，立即接到立委賴惠員、林俊憲的訊息通報，10月21日當天就交代台南市環保局處理，並指示環境部同仁提供協助。
為何火災逾10天撲不滅？彭啓明揭關鍵原因
「一般家庭廢棄物大概就1到2噸，可能燒個一兩個小時就撲滅了。」彭啓明解釋，但烏樹林暫置場是「十幾萬噸」，是一般家庭的幾十萬倍。
「水無法滲透是最大難題。」彭啓明說明，15萬噸廢棄物經過長期壓實，樹枝、廢棄物層層堆疊壓縮，已形成非常堅硬的固體。「水噴到上面，就往旁邊流，不會往裡面流。」傳統消防灑水方式完全無效。
彭啓明進一步指出，災後廢棄物很少做分類，「很多家裡就什麼都丟出去了」，內含打火機、易燃罐裝物、電池、髮膠罐等易燃物質，加上堆積過程中產生沼氣和發酵反應，「下面有很多可燃的東西，它發酵又有沼氣」，都大幅增加火災風險。
彭啓明曾詢問消防署是否能派直升機空中灑水，但被告知「沒有用」。消防專家告訴他，「只有把垃圾山挖出一個洞，裡面降溫才有辦法。」
極端氣候成推手 今年秋天有史以來最熱最乾燥
彭啓明分析火災頻傳的背景因素。他表示，丹娜斯颱風從嘉義登陸，但台南地區過去很少遭遇強颱直接侵襲，「台南沒有遇過這麼強的風」，造成數萬棵樹木倒塌、屋頂掀壞、佳里淹水。
災後廢棄物從7月、8月開始快速累積，超過台南市原有掩埋場容量，因此額外租借包括烏樹林在內的多個場地。烏樹林場地約5公頃，堆滿了樹枝和各種家庭廢棄物。
「我們遇到有史以來最熱的秋天。」彭啓明指出，今年9、10、11月三個月，降雨量雖然與平均值相近，但「都集中在幾天而已，其他都是很乾燥」，濕度特別低，「天乾物燥又很熱」。
彭啓明說，「不是只有那個地方，還有好幾個，全台灣好幾個地方，都發生類似火災。」
災後廢棄物處理機制 環境部三個月內提治本方案
面對火災處理的質疑，彭啓明坦率承認，「我們的管理設施是不夠的，沒有辦法處理。」
他表示，當時為了快速恢復市容，採取「急就章」方式，「大家都趕快想恢復市容嘛」。彭啓明反思，「那這個管理是不是可以更好一點」
環境部早已編列預算要去化這些廢棄物。「但是沒想到還沒有去化完成，它就這樣燒掉了。」彭啓明說。
他強調，目前的處理都是「治標」，治本方案正在規劃中，「希望兩三個月內可以提出來」，徹底檢討台灣災後廢棄物處理機制。
嘉義澎湖花蓮多處垃圾場接連起火 彭啓明：30處暫置場都在監控
彭啓明透露，最近不只台南烏樹林起火，「台南城西的焚化掩埋場，嘉義市也發生了，澎湖縣也發生了，花蓮也發生了。」
彭啓明說明全台掩埋場現況，「我們台灣大概有300多座掩埋場，那已經覆土、沒有安全疑慮的」之外，「還有疑慮的大概還有30幾個。」
針對這些風險場所，彭啓明表示上週已緊急發文要求各縣市環保局，「重新再檢視30幾個露天裸露的垃圾暫置場，一定要去再監控它的溫度，不要讓這個可能的火災會再發生。」
彭啓明坦言，在極端氣候下，「的確有潛藏的未爆彈，我們要事先去重視」，但強調這些場所都已在環境部掌握中，正積極監控處理。
藍色火焰引發重金屬疑慮 彭啓明解釋是一氧化碳燃燒不完全
立委謝龍介曾向彭啟明反映，現場出現「很特別的藍色火焰」，引發重金屬污染疑慮。
彭啓明解釋，「就很像在家裡面煮東西，藍色火焰「是燃燒不完全」的現象，「那個表示裡面的溫度極高，那都是很危險的」，因此救火過程必須格外小心，避免人員傷亡。
6道怪手同步開挖 水車往內噴灌滅火
彭啓明說明目前採取的滅火策略。他已協調開設多條水線，「現在大概有6道的怪手，不斷的在挖挖挖」，持續開挖出洞口。
「我們不希望有人民的傷亡，其實那個都是很危險的事。」彭啓明說，因此現場也動用「機器的水車，用機器，像機器人一樣，水車往裡面噴」，採用各種方法降低風險。
彭啓明與消防署長保持密切聯繫，「用盡各種可能的方法，例如說打通水路，水的來源，或是說調怪手，或是有些特殊的機具」，都在嘗試運用。
彭啓明承諾3天內撲滅 坦言任務確實困難
彭啓明承諾，「我們已經設下目標，希望3天內解決這個問題。」他表示，「已經有開了很多道，我認為希望最多3天內一定要把這個火完全撲滅。」
彭啓明也坦誠任務艱鉅，「我必須說真的很困難，因為那真的很大。」他再次強調規模差異，「你家裡面1到2噸，可能燒個半個小時可以燒完，現在是比你家的多幾十萬倍的這個量，那真的不是那麼容易的事。」
對於未來的災後廢棄物處理，彭啓明表示會重新檢討整體機制，避免類似事件再次發生。
其他人也在看
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 4 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 15 小時前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今熱飆30度3區有雨！強冷空氣這天殺到「濕冷→乾冷」 連4天低溫剩14度
中央氣象署指出，今（30）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度
進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段台視新聞網 ・ 15 小時前
下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。民視 ・ 1 天前
又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光
生活中心／于士宸報導本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。民視 ・ 13 小時前
LIVE／暖天氣結束！「這時間」台灣恐成凍番薯 氣象署最新說明
即時中心／廖予瑄報導全台大降溫！中央氣象署表示，下週二（12/2）開始預計會有一波東北季風增強，並帶來明顯降溫，溫暖的天氣預計在本週結束。氣象署將在今（30）日下午3時30分帶來最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 1 天前
一週天氣曝光！東北季風又增強 週二晚起變天「北台灣濕冷」
又要變冷了！中央氣象署指出，週二晚間起東北季風增強，屆時天氣將明顯轉涼，尤其北部、宜蘭氣溫下探約16度，降雨範圍也擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冷空氣又報到！溫度溜成「大V字」 北部只剩14度｜#鏡新聞
新的一波東北季風即將報到，氣象署預估最冷的時間點將會落在週三深夜到週四清晨，而且溫度會呈現V字急墜，北部低溫將下探14度，南部地區16度到19度，離島的馬祖更冷，只剩11度。鏡新聞 ・ 1 天前