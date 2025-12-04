台南烏樹林大火撲滅 環局監測巡查確保不復燃

雖然是最後一小塊殘火，挖掘過程中仍不斷冒出火舌，台南後壁烏樹林園區廢棄物火警持續悶燒13天，終於在3日深夜11時半全面撲滅。

過程中消防與環保單位持續出動怪手與水車聯手灌救，全程採邊挖邊降溫方式處理。這場火災主要與現場廢棄物高達7層樓，內部沼氣產生與高溫蓄熱，加上空間有限搶救過程格外艱辛。

台南市民認為，「坦白講真的是有燒的比較久，13天影響到我們附近的空氣。」

台南市民表示，「應該要去負責找地方放，這邊哪有地方可以給他放。」

至於後續如何清理？台南市環保局說，燃燒後的餘燼預計這禮拜完成招標作業，其餘混雜的家具與綜合類雜物，整體標案內容需重新設計，全力加速處理時程，確保能如期在明年5月前將乾淨土地歸還軍方。

台南市環保局代理局長許仁澤說明，「沒有完全燃燒的廢棄物都已經泡在水裡面之後才撈上來，所以要復燃機會不大，我們還是持續會全天在那邊有監控、巡查，我這些已經有燒過的東西我要想辦法把它移除，再來土壤我們要進行檢測，讓他確認這塊土地是可以使用。」

而究責部分，目前市府政風處已啟動調查，若有行政管理疏失將追究相關人員責任。環保局強調，後續也會協助農業局進行周邊農地的污染檢測，必要時會請求農業部支援，面對未來大型災後廢棄物管理也會及早盤點土地、規劃處置機制，建立更完善的防災工作。