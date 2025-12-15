台南烏樹林大火狂燒13天！全台仍有33座裸露垃圾山 彭啓明宣布將效法「日本經驗」明年提新指引

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

日前台南烏樹林暫置場發生大火，大量廢棄物悶燒了13天才撲滅，引發公安、空汙及環境疑慮，然而根據環境部統計全台裸露的垃圾山仍有約33座。環境部長彭啓明今（15）日表示，為避免類似台南烏樹林廢棄物暫置場火災，明年將提出大型災後暫置物管理方案，且會參考日本經驗，預計最快明年2月底前提出新措施。

根據環境部統計，截至今年11月，全台裸露垃圾量約有多達60.8萬噸，其中新竹縣、台南市及南投縣計44.4萬噸，約占總量7成，而環境部雖訂出今年底裸露垃圾量應減至41萬噸的目標，未達標原因包括今年風災產生大量垃圾、還有廚餘送焚化廠措施，都排擠既有裸露垃圾的處理量能。

環境部指出，縣市裸露垃圾處理多以覆土、焚化、打包及資源化為主，進度持續推動。屏東縣已提前於今年10月底提前覆土；台南市隨城西更新爐 明年底前可全數焚化處理，並搭配少量打包處理；台東縣則運用轄內焚化處理設施依期程於明年底完成清理；台中市裸露垃圾經環境部環境管理署於今年8月派員督導查核後，規劃多元處理方式，將依期程完成處理。

環境部也說明，已核定桃園市兩階段覆土工程，持續執行相關作業中；新竹縣已核定兩期覆土計畫並於今年8月實地勘查，工程持續執行中。花蓮縣也核定了補助計畫，規劃明年底前完成垃圾覆土，並搭配焚化與氣化完成處理；雲林縣則是補助元長、斗南等在內共5鄉鎮，預計減少5.6萬噸裸露垃圾。

環境部強調，掩埋場裸露透過數位監控、源頭減量、整理整頓、覆土與垃圾打包等多元措施，協助地方政府目標於明年底前全面改善裸露堆置問題，未來持續統籌環境管理署及三區環管中心督導量能、督促地方環保局加速執行，共同建立全方位防線，定期透過全國裸露垃圾妥善處理監控平台亦提供公開透明資訊，讓民眾即時掌握各縣市進。



