台南烏樹林大火「石棉瓦恐影響健康」？環境部出面闢謠

即時中心／林耿郁報導

台南烏樹林垃圾堆置場，從21日晚間爆發大火，至今仍有部分悶燒；但更令人擔憂的是，網傳該處有劇毒「石棉瓦」，遭焚燒後可能會嚴重影響人體健康。對此環境部澄清，失火地點並無石棉瓦，請民眾無須恐慌。

安啦！針對近日部分人士於臉書上質疑，台南烏樹林風災倒木暫置火災現場，有石棉瓦堆置，環境部發出新聞稿重申，上述說法為「錯誤訊息」，特予澄明，以免造成民眾恐慌。

環境部表示，前（24）天部長彭振聲在立院備詢，委員詢問台南的暫置場如何堆放分類，彭部長說明有樹枝、廢棄家具、營建廢棄物及廢棄石棉等。隨後有經再查證，並說明該現場並無堆放石棉瓦，請各界勿再錯誤引述！

石棉瓦不易燃是防火建材，當年不知有危害才被廣泛使用；如今受丹娜絲颱風損壞的台南石綿瓦已經「加速清運中」，這是前所未有的巨量，大家都很努力在解決；環境部呼籲切勿傳播不實訊息，以免造成民眾恐慌。





