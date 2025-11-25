台南烏樹林大火5天！黃偉哲辯「空汙無危害」 網炸鍋罵翻

台南市後壁區烏樹林暫置場21日晚間發生火警，現場惡臭味撲鼻，至今仍持續悶燒，台南市長黃偉哲宣稱空汙無危害，澄清該處不是網傳的垃圾山，也沒有網傳的石棉瓦，也沒有放任火勢蔓延，網友在臉書及PTT灌爆罵翻。

黃偉哲資料照。（圖／中天新聞）

黃偉哲今日到台南市議會答時表示，烏樹林垃圾暫置場一帶因火勢延燒，確實造成空品不良與民眾不安，市府會同步「監督空氣品質」與「監測健康影響」。他強調，目前尚無證據顯示空汙造成實質健康危害，但針對居民疑慮市府會全力因應，包括加開行動醫院檢查名額，讓居民安心。

廣告 廣告

但PTT網友針對黃偉哲這番發言PO文酸：「對於網路上的造謠鄉民們，南市府不忍了出面澄清，目前嚴密監測中，空汙很安全，無實質危害，八卦是不是又翻車了？」PO文被迅速推爆，網友紛紛留言酸：「民主的空氣」、「不准抬頭」、「安全多吸一點」、「以後得癌症就是你自己有病，嘻嘻」、「綠色的空污是乾淨的空污，請不要造謠」、「不要再狡辯了，南部人真的很可憐」。

黃偉哲言論遭狂酸。（圖／翻攝PTT）

黃偉哲臉書24日則發文：「白河廢棄物暫置場火警，市府同仁從第一時間，不眠不休的堅守在現場，處理殘火的後續，我要說一聲深深的感謝。本次發生火警的廢棄物暫置場，為丹娜絲風災的廢棄物堆積，為提升整體調度效率並避免環境髒亂，市府採『就近集中、統一運輸』方式設置暫置場，並非網路謠言的垃圾山，此為錯假訊息。」

黃偉哲稱：「因火場地處偏遠，水源不易取得，我們在第一時間已在周邊水源處設置臨時消防栓，大幅縮短往返取水的時間，進一步提升整體滅火效率。…絕無外界所言放任火勢蔓延，一句謠言就抹煞掉前線同仁辛苦的付出，火場面積廣大、火載量極高，雖可透過戰術控制火勢、阻隔延燒，但必然伴隨悶燒情況發生，因此殘火處理階段可能達數日之久，也請市民朋友體諒。」

網友紛紛痛批黃偉哲。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

發文下方留言網友紛紛罵翻：「一句話請市民體諒，一把撲滅不了的火，一個沒出現的西瓜，一萬元連看肺都不夠」、「三民自都沒在報導這樣子的火災，因為是綠西瓜市，如何防護市府都沒宣導，爛透了」、「政府都在睡覺，前幾天立委和當地居民都已提醒，結果不當回事，真是受夠了，把全部市民當空氣清淨機」、「麥唬爛啦，所以這些這個東西是食物嗎？垃圾就是垃圾不要美化它，讓我們最不爽的是，這麼重大的事故，市政府完全沒有讓我們知道現場的狀況，就像市長講的謠言，我們一般人就根本不知道市政府做了什麼事情，消防弟兄的辛苦跟你們也沒有關係，市政府能力不足，為什麼不請求總統派出國軍協助，放任我們周遭地區用肺乾淨空氣，承認能力不足很難嗎？」、「最可怕的是，把狗屁倒灶的事情合理化」、「台南人，這個味～多燒點多吸點～這樣人才會變青鳥」

延伸閱讀

影/烏樹林暫置場悶燒遭傳有大量毒石棉瓦 環保局嚴正澄清