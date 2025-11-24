台南烏樹林廢棄場大火傳陰謀論 環保局長：不會吃飽太閒

南市環保局長許仁澤澄清，絕不可能自己放火，又不是吃飯太閒。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚上發生大火，南市多位議員今天質詢關切大火怎麼造成的，有議員甚至指坊間傳出有陰謀論，質疑是人為、自己放火的。台南市環保局長許仁澤澄清，不可能自己放火，又不是吃飽太閒，而廠商也巴不得有廢棄物留著可以處理、賺錢，怎麼可能去放火？

包括市議員林燕祝、陳秋宏、沈家鳳、蔡宗豪今天都對這場大火提出質詢，指大火嚴重影響空氣品質。市議員林燕祝質疑，怎麼會這麼巧，還有保全人員在看守，民眾質疑是自己放火的。沈家鳳則說，民眾有耳語在傳，因這些廢棄物去化不及，用燒得比較快，但她是不相信。陳秋宏則詢問到底是怎麼起火的？

對於外界人為放火的質疑或耳語，許仁澤澄清說，「不可能！」「又不是吃飽太閒」。堆置場有6、7層樓高，起火點是從中間底部開始燒，那是沒有人可以到達的地方，怎麼可能人為？研判是自燃造成的。目前整個火勢已控制，不會再延燒。

許仁澤說，此外，承包廠商巴不得有廢棄物留著可以處理、賺錢，怎麼可能去放火，燒掉了就沒廢棄物可以處理了。

南市環保局說明，後壁烏樹林風災廢棄物自7月8日起已累積逾25萬公噸。為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保工程不中斷。目前營建混合物及廢樹枝兩案均已進入發包程序，力求於明年儘速清除，降低環境及公共安全風險。

