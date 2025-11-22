台南烏樹林廢棄物場大火！現場黑煙密布、爆裂聲不斷 初估恐將延燒1週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
台南市白河區在昨（21日）晚間發生大火，事發於秀祐橋附近一處廢棄物暫置場，只見現場黑煙密布、火勢相當猛烈。消防單位在接獲報案後，在第一時間派遣白河等分隊前往，共計出動25輛消防車、2台無人機、49名警消及10名義消投入救援，但由於現場火場龐大、燃料充足，根據過往經驗恐怕需花費1週時間才能撲滅。
今年7月丹娜絲颱風襲台，強大的威力帶來大量廢棄物，據了解，該區域暫時存放著諸多廢棄物，因此也讓周邊民眾憂心，若不慎發生火警會非常危險。未料昨晚8時許竟突然冒出火光，因該廢棄物暫置場內有許多木頭已堆積如山，因此在強風助長下，火勢瞬間變的一發不可收拾。
對此，台南市消防局昨晚間8時40分許接獲通報，白河中正路下秀祐橋發生廢棄物火警，立即派遣白河後壁等分隊前往救援，抵達後發現起火地點為烏樹林暫置場，只見現場不僅冒出濃濃黑煙，還時不時傳出爆裂聲響，消防單位也立刻請求額外支援，並向環保局調派重機具與水車協助開挖。
直到晚間21時50分，環保局調派的4輛重機具抵達現場後開始作業，在晚間22時22分逐漸控制火勢；但因現場燃燒面積相當龐大，初估燃燒面積已超過一個足球場，因此恐怕需花費1週時間才能完全撲滅。而截至今（22日）凌晨，現場部署重機具開闢防火巷，並使用水線及砲塔進行防護阻隔。經多方合力救援下，火勢終於在凌晨2時13分成功控制。
