台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。

黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，這場火災原本估計會連燒數天，但在消防局、環保局支援灌救得以控制火勢，因現場還有悶燒狀況，得挖開散發沼氣及降溫，再以水壓制，他希望早日做好，減少空氣污染、延燒及危險性。

環保局資料顯示，截至上午9時30分，烏樹林暫置場火警，可能影響後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區等14個行政區空氣品質。

環保局告訴中央社記者，中午因海風吹進來，空氣品質影響範圍已縮小至後壁區、柳營區、東山區、官田區、善化區等5個行政區。

7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防局晚上8時40分獲報出動5車10人趕往，到場發現燃燒面積太大，需要增援。環保局派出重機具，消防局也陸續增派人車投入救災。

火警現場堆置廢棄物8成是木頭，高度3層樓至4層樓，灌救不易，直到昨晚10時22分侷限火勢，今天凌晨零時13分開闢防火巷，2時13分控制火勢，上午10時51分撲滅及進行殘火處理，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡，起火原因有待調查釐清。（編輯：黃世雅）1141122