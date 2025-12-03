台南烏樹林廢棄物延燒13天 環團、農民籲市府究責、明年2月前清運

環團與當地農民今日舉辦記者會呼籲，台南市政府應提早至明年2月底前完成清運、公開說明管理失當責任及改善計畫，同時和居民進行後續協調。翻攝自監督施政聯盟臉書



今年丹娜絲颱風在南部造成災情，台南市也因風災出現大量廢棄物，台南市環保局為此向國防部借用閒置的後壁烏樹林營區，作為災後廢棄物暫置場，不料該處卻於上月21日發生火災，且燃燒至今已13天，仍未完全撲滅。民眾黨立委陳昭姿今日（12/3）偕同當地農民召開記者會，並向台南市政府提出三大訴求，呼籲市府明年2月底前完成清運，並公開說明管理失當責任及改善計畫，同時主動和居民進行後續協調。

陳昭姿指出，陳情農民的耕地鄰近國防部土地，卻因堆置巨量風災廢棄物，沒有防塵網與灑水，每天臭味、粉塵飄過來，令他們無法耕種，非常痛苦，8月時她為張先生等多位農民召開記者會，10月又協助與國防部、環境部協調，要求除了做好防塵防污外，12月後就不能再運進廢棄物。不幸的是，11月21日烏樹林營區又發生火災，卻悶燒至今未滅，今日特地再召開記者會，要求國防部收回土地，並呼籲台南市環保局公布失火原因，並追究失火責任、賠償農民損失。

陳情青農張令騰表示，台南市政府早在今年7月將廢棄物堆置在營區時，他們就多次向市府反映臭味、噪音、粉塵、磚塊掉落車道等問題，經立委陳昭姿多次協調，市府原本承諾於明年5月底前清運完畢，如今一場大火燒掉超過一半的堆置量，凸顯整體管理失當。更令居民無法接受的是，丹納斯颱風後廢棄物大量運進兵營區，農民卻從未獲得任何通知，火災發生後，相關單位也未到場慰問或關心附近農地主與居民的受損狀況，只看到官員與民代輪番到現場拍照、接受媒體採訪、做表面功夫，卻無人真正面對居民的生存權問題。

張令騰表示，他們已向台南市政府提出3項訴求，包含即日起全面停止將任何廢棄物運入烏樹林營區，同時因火災已燒減一半堆置量，請台南市政府務必於明年2月底前全部清運完畢，市府也應公開說明堆置、進料、管理失當的責任與改善計畫，並主動和居民進行後續協調。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，堆置的廢棄物種類眾多，因此燃燒產生空污含大量一級致癌物，飄落至鄰近農地土壤，將影響農作物生長，並危害農民居民健康，環保局應負起管理不當責任，並調查和公布失火原因，賠償農民農作物災損及居民健康影響，並應進行農地土壤污染分析等。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光則認為，應在國土與都市計畫中，強制設計並準備好面對風災等自然災害，所必須、專業的緊急應變處理場地，才能杜絕類似烏樹林火災的災難重演。

