台南烏樹林廢棄物暫置場大火延燒14小時才撲滅 環保局恐依空污法對自己開罰
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區21日晚間8點40分傳出火警，大火延燒14小時，直到22日上午10點50分才撲滅火勢，未來數日仍需殘火處理。該處管理單位為台南市環保局，附近居民早就憂心發生火警，不料噩夢成真。一旦火調報告認定違規，台南市環保局恐需依照空污法對自己開罰1200元至10萬元罰鍰。
台南市後壁區福安里與白河區秀祐里交界的一處空地為軍方土地，在丹娜絲風災後提供災民作為清理家園堆置垃圾的暫置區，由環保局暫時管理，自7月8日開始進場，累積超過25萬公噸垃圾量。
堆積成山的廢棄物早引起附近居民不安，擔心釀災，一度有民眾反應數周前曾發生小火警，卻無人理會，21日果真釀成大火。
廢棄物暫置區內堆積綜合垃圾的區域範圍21日晚間突然起火燃燒，火勢瞬間蔓延整片場域，燃燒面積達3000平方公尺，形同火燒垃圾山。
台南市消防局共計出動27車、警消52人及義消10人投入救災，仍人手不足，還請環保局加派5輛怪手，臨時在火場硬挖出2道防火巷，火勢才在22日清晨5點時控制，上午10點50分撲滅。因廢棄物堆內仍在悶燒，現場垃圾堆內不斷冒出白煙，仍需怪手挖掘，殘火處理恐需耗時數日。
環保局表示，這批廢棄物原計明年5月交還海軍用作飛彈基地，因經費有限加上當地作業空間侷限，造成垃圾去化進度延遲。
環保局出動多輛空品監測車在下風處採樣到大量明顯粒狀汙染物，後續將依現場蒐證、火調報告及檢測分析，對違規者將依空污法32條開罰，最高可處1200元至10萬元罰鍰。如查不到火災行為人，將對具備「可歸責性」（例如管理人）開罰。屆時環保局恐將「開單給自己」。
台南市環保局對自己開單並非首例，仁德掩埋場民國110年曾發生大火，台南市環保局就因管理不當造成自燃，依空污法對自己開罰5000元。
看更多 CTWANT 文章
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
其他人也在看
自由車》「台灣一哥」馮俊凱急性肺炎退賽 亞運最後一舞恐成最大遺珠
37歲台灣自由車一哥馮俊凱，因為急性肺炎，不得已退出今年全國公路自由車錦標賽，由於這場比賽是明年亞錦賽資格賽，同時也是明年名古屋亞運的門檻，原本明年亞運很可能是馮俊凱的「最後一舞」，但不料今退賽後，連帶讓他明年亞運恐怕都受到影響。11月2日剛滿37歲的馮俊凱，這兩年展現愈挫愈勇的鬥志，去年6月才剛遭遇摔車導致韌帶幾乎斷掉而接受手術後，但年底全錦賽復出硬減重後就飆破賽道最佳紀錄暌違5年重摘個人計時冠軍，今年2月還摘下亞錦賽個人計時銅牌，但沒想到今年4月時訓練又摔車受傷導致右手掌骨裂，至今右手掌還有明顯傷痕裡面還裝有鋼片，但即便如此，阿凱才剛在上個月又拿下全運個人公路賽金牌，10月底又拿下臺灣KOM太平洋經典賽總冠軍。馮俊凱對今年全錦賽也相當重視，因為必須在全錦公路賽拿下前四才能取得明年亞錦賽參賽資格，明年亞錦公路賽獲得前20才能拿到名古屋亞運參賽資格，因此，即便阿凱在月初就確診流感，但休兵一周後把握時間恢復訓練，並且還飛到泰國做移地訓練，返台後就前往台東進行賽前最後的調整，但沒想到在周三上午訓練時摔車，到醫院治療時又不幸肺部細菌感染併發急性肺炎，白血球指數過高，醫生建議住院治療，只能回到麗台運動報 ・ 12 小時前
快訊／台南白河廢棄物大火！「火舌狂竄」驚悚畫面曝…消防射水灌救中
台南市白河區驚傳大火，今日（21日）晚間8時許，下秀祐橋附近堆放的廢棄物突然竄出火苗，火勢一發不可收拾，由於燃燒面積持續擴大，除了警消到場灌救之外，區長、自來水公司、瓦斯業者及環保局、台電公司也陸續到場協助，目前環保局已調派重機具到場處理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南白河垃圾場大火狂燒 環保局急調度4怪手壓不住火勢
【緯來新聞網】台南市白河區在今（21日）晚間發生火警，下秀祐橋附近的廢棄物堆置點於約晚間8時40分冒緯來新聞網 ・ 1 天前
影/新莊男不滿妹妹遭男友家暴 談判破裂持刀砍人後自首
新北市新莊區15日上午8時許，中平路巷內某社區發生一起砍人案。26歲余姓男子因不滿24歲妹妹，多次遭無業的24歲李姓男友施暴，約對方到自家附近談判，過程中爆發激烈口角，余男情緒失控，抽出預藏的西瓜刀朝李男手腳猛砍，造成李男雙腳與右手中刀倒地，犯案後的余男主動前往派出所自首。中天新聞網 ・ 11 小時前
旗山造勢湧萬人！林岱樺稱「民調第一」遭政治追殺 盼公平競爭
民進黨立委林岱樺今（22日）在高雄旗山舉辦第二場大型造勢活動，現場湧入2萬人參加，她在台上強調，自己將過去25年的青春奉獻給高雄，卻只因「民調第一」就被政治追殺，現在只求公平競爭，希望鄉親能在初選民調上給予支持。同時，林岱樺也承諾，若當選高雄市長，將重罰非法掩埋，解決廢棄物非法傾倒的問題。鏡新聞 ・ 12 小時前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 1 天前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。民視 ・ 10 小時前
〈府城廣角鏡〉非洲豬瘟食安責任歸屬中央或地方？
吳威志 上個月台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟陽性反應，當日十二時起全國豬隻…中華日報 ・ 10 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 23 小時前
影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場
今（22）日晚間9時30分許，台南市新光三越百貨疑似驚傳火警，有民眾開車路過時，看到兩輛消防車停在路邊，也有民眾在網路發文表示，當時正在逛百貨，不只聞到火燒味道，也看到白煙，百貨工作人員立即協助顧客緊急疏散。根據台南市消防局表示，經查是空調過負載，有煙沒有明火產生，目前消防人車已返隊。中天新聞網 ・ 10 小時前
遭指曾挺涉案里長 陳其邁：對犯罪、抹黑都會提告
（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄月世界垃圾事件引發政治風波，高市長陳其邁表示，與涉案里長李有財素無往來，變造合成照片是犯法行為，利用此照抹黑也是惡意操作，「對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告」。中央社 ・ 14 小時前
台南烏樹林災後暫置場燃燒7.5萬噸廢棄物 火勢暫控制
台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，消防局、環保局動員一夜奮戰持續15小時滅火，今天（22日）上午11點多控制火勢，侷限在廢棄物、廢木區不再延燒出去，環保局估算7.5萬噸廢棄物燃燒，要完全撲滅需要幾日時間。另外，市道172線（白新公路）往東在烏樹林至白河下秀祐路段為救災需求進行封閉，自由時報 ・ 18 小時前
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況EBC東森新聞 ・ 18 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 49 分鐘前
錢歹賺！3年販毒5次賺1萬多 彰化「錢龜」判18年
想靠販毒發大財？彰化綽號「錢龜」錢姓男子，因染上毒癮失去工作，經濟陷入困境的他竟異想天開，當起販賣海洛因、安非他命的「小盤商」，夢想著能大賺一筆。然而現實殘酷，他辛苦「經營」三年，竟只成功交易5次，總收入僅有新台幣1萬3500元。彰化地院審理，認定5次販毒事證明確，都屬「小額交易」，卻獲鉅額利潤，合自由時報 ・ 1 小時前
塊陶啊！台東中山路大樓火警 旅舍房客急逃生
「還以為只是演習」，台東中山路一棟大樓今天下午4點左右失火，疑7樓出租套房施工火星釀禍，5到7樓濃煙密布，下層旅舍房客紛紛逃命，還有房客誤以為演習，不以為意，發現事態不對，趕緊叫出正在洗澡的女友倉皇逃出。警消初步調查，火警疑似是7樓走廊施工，火星引燃地氈，濃煙直竄。大樓管理室通報警消，高樓層住戶與其自由時報 ・ 14 小時前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 10 小時前
黃偉哲視察烏樹林風災廢棄物暫置區火警
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】昨（21）日晚間位於後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置區發生火警，台南市互傳媒 ・ 12 小時前
寵物遊具搶先亮相 新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴11/29登場
【民眾新聞葉柏成新北報導】「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日於板橋車站站前廣場熱鬧登場！為讓市 […]民眾日報 ・ 12 小時前
2025苗栗陶藝術節 十週年三大主題展與戶外慶典熱烈展開
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗陶藝術節邁入第10年，苗栗縣政府於今(22)日在苗栗陶瓷博物館盛大舉辦互傳媒 ・ 10 小時前