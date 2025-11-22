台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。
台南市消防局昨晚8時40分獲報，白河區中正路下秀祐橋附近的烏樹林暫置場發生火警，消防局出動5車10人趕往，到場發現燃燒面積太大，需要增援，不只台南市政府環保局派出4輛重機具支援，消防局也陸續增派至25車59人及2台無人機灌救。
消防局指出，現場堆置廢棄物8成是木頭，高度3層樓至4層樓，灌救不易，昨晚10時22分侷限火勢，今天凌晨零時13分開闢防火巷，2時13分控制火勢。
消防局表示，目前火勢僅止於控制階段，尚未撲滅，燃燒範圍無法估算，所幸暫無人傷亡。（編輯：李亨山）1141122
