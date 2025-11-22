台南烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 (圖)

台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。

自由時報 ・ 8 小時前