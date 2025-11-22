台南烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 (圖)

其他人也在看
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 8 小時前
臺南資訊月智霸AI科技展登場 展現臺南智慧城市建設與AI應用創新成果
為期四天的「114台南資訊月－智霸AI科技展」21日於大臺南會展中心盛大開幕，現場展出最新熱門科技產品與應用展示；南市副市長趙卿惠、臺南市電腦商業同業公會理事長許晉瑜均出席，並參觀市府主題館與各展攤，見證臺南科技轉型成果。南市府主題館此次共有8個局處參展，其中經濟發展局展出「SBIR創新研發成果」，計畫補助領域涵蓋低碳節能、數位轉型、金屬機械、民生化工、運動與健康、創新服務，執行績優成果包含低碳製程的塑膠色母粒、回收再利用研磨絨盤、餅皮自動產線系統、新能源車變速箱、無人化拉釘設備、生質碳黑母粒、上肢復健系統、無盲區運動光學眼鏡、產品減碳技術及服務業數位化創新商業模式等，扶植中小企業導入AI與智慧技術，有效提升產業創新研發與轉型升級能力。交通局推出「AI影像辨識智慧交通管理 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 7 小時前
培訓伐竹、備料人才 15學員走入台南龍崎竹林作中學
推動竹材永續利用，台南市竹會連續2週舉辦「叢生竹伐竹工作坊」，帶領學員走入台南龍崎的竹林內，從實際操作的過程中，學習地形判讀到叢生竹的砍伐、分類等，未來希望成立小工班，投入竹林代管，協助台灣竹產業發展。台南市竹會執行農業部農村再生基金「南台灣莿竹備料場之營運籌備計畫」，以實地操作的方式，培訓在地伐竹自由時報 ・ 5 小時前
台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重...CTWANT ・ 13 小時前
恐延燒1週！台南烏樹林廢棄物暫置場大火 「這14區」空品受影響
台南市後壁烏樹林廢棄物暫置場昨（21）日20時40分發生火警，警消出動大批人力救火，現場大面積燃燒，不斷傳出爆裂聲響，黑煙竄天畫面相當恐怖。消防局指出，火勢在22時22分才順利控制，起火原因尚待調查。環保局起啟動空品監測，指出目前可能影響範圍為後壁區、東山區、柳營區、六甲區、官田區、善化區、新市區、永康區、北區、東區、中西區、安平區、南區、仁德區。鏡報 ・ 13 小時前
後壁烏樹林暫置場深夜大火 消防局通知環保局加派重型機具支援
記者翁聖權／後壁報導 今年七月丹娜絲颱風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作…中華日報 ・ 23 小時前
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
丹娜絲風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作為災後廢棄物暫置場，21日晚上9點多發生大火，地方擔心的事終於發生，廢樹枝堆積的「垃圾山」火勢凶猛，火光衝天，消防局動員人車灌救。環保局已派人到場監測，滅火還要花很長的時間。台南市環保局預計明年4、5月清走烏樹林暫置場的廢棄磚石、廢樹枝，目前還未辦自由時報 ・ 17 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 9 小時前
放炮嚇猴卻火燒竹林 農民忙報警、幫忙拉水線滅火
近來天氣逐漸乾冷，台東海邊常發生漂流木縱火事件，許多林木叢生處也陸續發生火警，今中午12時左右，東河鄉台11線小馬段的竹林傳出火警，但這次卻是因猴害嚴重、農民放炮驅猴造成，農民見自己無力滅火只能通報警消，自己也幫忙拉水線滅火。當地種植的並非水果而是水稻，農民表示，獼猴連水稻都不放過，每次猴群從竹林中自由時報 ・ 9 小時前
醉男掰彎警車天線 「警界宥勝」跆拳道好手出動逮人
50歲楊姓男子今（22）日凌晨在台北市大安區忠孝東路四段喝到泥醉，竟失控朝警車咆哮，動手將無線電天線「掰彎」毀損。大安分局敦化南路派出所陳姓警員上前制止，反遭楊男揮拳造成臉部擦挫傷，所幸神似藝人宥勝的警員張棋鈞與陳姓警員立刻制伏逮捕他，全案依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。自由時報 ・ 8 小時前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 9 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 9 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 13 小時前
花蓮馥邑京華大樓農曆年後拆除 工期暫估6個月
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市馥邑京華社區在去年0403強震後受損嚴重，專家建議6棟全拆。花蓮縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，縣府近日辦地方說明會，預計明年春節開工，工期6個月。中央社 ・ 8 小時前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 9 小時前
花蓮19歲機車少年剎車摔車遭BMW壓車下 20天後仍不幸身亡
事故發生後，莊姓騎士全身多處擦挫傷，頭部與身體均受到衝擊，現場機車車頭幾乎全毀，零件散落一地，場面驚悚，警消人員緊急將莊男送醫急救，並轉往加護病房觀察，經過20天搶救後，仍傳出令人痛心的消息：莊男於11月19日下午16時許因傷重不治身亡，讓家屬與社區陷入深深悲痛...CTWANT ・ 9 小時前
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況
台南25萬公噸廢棄物狂燒 黃偉哲前往視察曝現況EBC東森新聞 ・ 8 小時前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 8 小時前
綠823反核喊「一堆人得癌症」...3個月後解禁福食 名醫斥：太奇怪
衛福部食藥署昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，意味國內對於日本福島食品輸入相關管制取消，回歸一般輸入食品邊境管制。這讓胸腔科醫師蘇一峰覺得奇怪，更指綠營在今年823的重啟核能公投辯論會上，主張核電廠的可怕，如今過了3個月，態度竟然就變了。中時新聞網 ・ 9 小時前