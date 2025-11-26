台南烏樹林暫置場大火惹議 環保局長調參事仍代理

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上大火，目前進行殘火處理，但議論不止，台南市政府今晚證實，市長黃偉哲已簽准環保局長許仁澤調派參事的人事命令，仍代理環保局長。

市府表示，許仁澤職務調整早於月初進行，和烏樹林暫

置場火災無關，轉任參事後代理局長，火災後續相關工

作不受影響，調查也已展開，若有疏失，將依法究責。

烏樹林暫置場大火，許仁澤面臨責難，甚至有市議員要求許仁澤應暫時停職接受調查。許仁澤昨天也前往烏樹林說明救災狀況及面臨的困難，許仁澤說，該承擔的責任絕不規避。

消防局今天指出，烏樹林暫置場火警，因堆置量龐大，且受風勢影響，火勢延燒，尚未完全撲滅。

消防局表示，火勢後期殘火處理，將透過無人機熱顯像畫面監控廢棄物堆積處溫度變化，比對是否升溫或異常高溫點，精準指引水線和消防機器人輪替加強射水防護、濕透材堆，再配合重機具挖掘，降低悶燒復燃。

烏樹林廢棄物暫置場大火，台南市消防局灌救約14小時後撲滅，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡。（編輯：李淑華）1141126