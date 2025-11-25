台南烏樹林暫置場大火 黃偉哲：惡劣轉傳謠言將告

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上大火掀起議論，台南市長黃偉哲昨晚先在臉書否認暫置場是垃圾山，今天又發文呼籲外界勿再轉傳謠言，若行為惡劣重大，將依法提告。

黃偉哲昨晚透過臉書（Facebook）指出，暫置場是丹娜絲風災的廢棄物堆積，市府採「就近集中、統一運輸」方式設置暫置場，非網路謠言的垃圾山，這是錯假訊息，市府也絕無外界所言放任火勢蔓延。

黃偉哲今天下午再發文譴責惡劣造謠，他表示，烏樹林廢棄物火場案件，網路有許多不實傳言；這個案場主要是廢家具、磚瓦、枯枝，並未堆置石棉瓦，所有風災廢棄物採分類管理，石棉瓦暫置區位於城西焚化爐，勿再以訛傳訛。

黃偉哲表示，市府將持續監測火場周邊空氣品質，也將增設行動醫院及加開場次提供健檢，相關細節和辦法將盡快公布。

烏樹林廢棄物暫置場大火，台南市消防局灌救約14小時撲滅火勢，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，無人傷亡。目前仍進行殘火處理。（編輯：李錫璋）1141125