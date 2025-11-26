台南烏樹林暫置場悶燒第6天 黃偉哲：增行動醫院供健檢

消防局連日動員以水線灌救，重機具分層挖掘，日夜推進，同時搭配無人機空拍掌握火場熱區、消防機器人投入支援，再加上砲塔射水降溫，持續進行殘火處理。

台南市消防局第一救災大隊長邱國禎表示，「配合環保局來再將靠近第4面，也就是172縣道的火災堆置作業，去清除還有處理。」

大火燃燒至今已經邁入第6日，在高溫、濃煙和惡臭氣體交雜的環境中，前線人員長時間作業，體力負荷也都相當沉重。

目前環保局規劃在右側主要燃燒區域以怪手開挖灑水降溫，預計在2天內完成，至於左側的大面積部分恐怕還需要7天時間。

台南市民說：「打不完啦，他說10天，我給你一個月，不要說10天。」

台南市環保局長許仁澤明，「當然這個大家認為是10天是完全不能看到煙，我們是以這個目標來預估，當然如果用煙的速度可以，效果好的話搞不好這時間可以縮短。」

而火場長期的燃燒所造成的空品污染，市長黃偉哲強調要規劃增加行動醫院為民眾提供健檢。

台南市社區大學環境小組研究員晁瑞光提醒，「悶燒然後有碳、有氯，它就會產生大量戴奧辛，對周邊或是下風處居民其實都有危害。」

黃偉哲承諾，「市政府還是會加強，加開行動醫院全民健檢，在白河跟後壁兩區加開，希望市民踴躍來這個參檢。」

雖然各界都希望加強滅火力道，但台南市府表示這種深層燃燒的火場只能依賴大量水分進行滲透和交換，才能有效降溫。另外政風單位也將啟動調查，追究相關人員責任。

