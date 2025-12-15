台南烏樹林暫置場悶燒10天 環境部：不排除自開罰單

台南後壁烏樹林暫置場大火，悶燒超過十天，環境部長彭啓明表示，失火原因如果是環保局規畫不當，會「開自己罰單」。圖／聯合報系資料照片

台南後壁烏樹林暫置場的風災廢棄物發生大火、悶燒超過十天，環境部長彭啓明昨表示，目前正在調查失火原因，如果是環保局規畫不當，會「開自己罰單」。此外，環境部將在明年二月提出方案，讓暫置場在大規模災害時有合規的垃圾暫置區域，並針對巨型火災提出新的救火方式。

南市環保局代理局長許仁澤說，後壁區烏樹林暫置場火災案會依火調結果，請示該如何啟動內部調查，若自己有相關責任，一定會檢討、負責承擔。該暫置場目前「只出不進」，可燃物優先處理，會破碎去化、陸續清場，接續清理磚瓦等綜合營建廢棄物等，清完接著會檢測周邊土壤、水質環境，預計明年五月歸還土地給國防部。

城西掩埋場今年三度起火，也引發關注。立委劉建國說，根據環境部的全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台資料，二○二一年到現在，全國各地掩埋場、轉運站等垃圾堆置場火災通報共七十七次，堆置場平均每兩周就發生一起火災，「這不是嫌惡設施，這叫危險設施」。

針對烏樹林逾十天大火，彭啓明表示，如果確定是環保局規畫不當，會「自己開自己罰單」。因火災確實造成空汙，開罰已有前例可循。

環境部已經派同仁研究日本大型災害廢棄物暫置場，了解到日本的暫置場規模不會堆得像台灣這麼高、這麼密，更不會造成這樣的重大火災。環境部將在明年二月底提出方案，確保面臨大規模災害時，能有符合規範的暫置區域。

彭啓明說，近期環境部與消防署合作「天然災害垃圾暫置場火災預防及搶救研討會」，這次大型掩埋場火災，內部溫度高達四、五百度，目前台灣技術只能慢慢挖，這樣的做法不符合民眾期待，未來環境部希望能針對暫置場巨型火災提出新的救火方式。

