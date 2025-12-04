台南烏樹林暫置場火勢完全撲滅 初步排除縱火

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚上發生大火，撲滅火勢後悶燒不止，直到昨晚11時30分才完全撲滅，台南市消防局初步排除人為縱火，今天將派出鑑識人員勘查確認。

經過多日持續翻動澆灌，烏樹林暫置場火勢昨晚11時30分完全撲滅，台南市政府消防局長李明峯及環保局代理局長許仁澤今天召開記者會說明處理過程及後續作業，且為大火帶來影響向市民致歉。

許仁澤指出，「整理整頓、監測作業、保全駐守」是災後處理3大重點，涵蓋移除殘渣、土壤採樣檢測及水質分析、場內24小時保全駐守等，環保局將加速暫置場垃圾移除發包作業，分類整理，杜絕悶燒發生。

許仁澤表示，烏樹林暫置場火災發生後，環保局立刻啟動空氣品質監控及公開數據；嘉南大圳烏樹林橋（灌溉水）、烏樹林大排下秀祐橋（河川水）水質監測安全無虞。

李明峯說，消防局仍在現場預留3輛備用消防車、2名警消人員及1台無人機戒護，定時巡視，無人機每6小時升空，掌握現場最新情況。

烏樹林暫置場主要堆置7月風災廢棄物，11月21日晚上卻發生大火，消防局灌救約14小時後撲滅，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，雖無人傷亡，火場卻持續悶燒，環境部長彭啓明11月29日也視察現場。（編輯：李錫璋）1141204