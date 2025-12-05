台南烏樹林暫置場火警撲滅 行動醫院啟動醫療支援

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場大火3日深夜完全撲滅，台南市政府衛生局啟動「行動醫院」，提供健康諮詢及呼吸道症狀評估等醫療支援。

市府今天指出，烏樹林暫置場火災期間及災後24小時監測空氣污染物符合標準，火場周邊水體檢測也無異常，但考量市民因煙霧、氣味或落塵而感受身體不適或壓力反應，鹽水區心理衛生中心及後壁區衛生所已辦理4場心理健康宣導，提供健康防護等相關資訊。

此外，衛生局明天將在白河區永安里運動公園及後壁區安溪寮福安寺設置「行動醫院」，提供呼吸道症狀評估、健康諮詢及必要醫療支援。

廣告 廣告

衛生局提醒，呼吸道敏感民眾在空氣品質不佳或氣味仍存情況下，可採取戴口罩、減少戶外活動、返家後清潔與及早就醫等自我防護措施，守護呼吸道健康。

烏樹林暫置場主要堆置7月風災廢棄物，11月21日晚上發生大火，消防局灌救約14小時後撲滅，一度影響14個行政區空氣品質，燃燒面積約3000平方公尺，雖無人傷亡，火場持續悶燒、13天後才完全撲滅。（編輯：謝雅竹）1141205