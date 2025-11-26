南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南後壁區的烏樹林廢棄物暫置場，目前火勢仍在悶燒，已經超過五天時間。周邊居民對空氣品質和健康衝擊有不少疑慮。為此環保局強調，接下來希望在10天內完全熄滅火勢，市長黃偉哲則強調，將增加行動醫院場次，提供當地居民健檢。

台南烏樹林暫置場燒5天 黃偉哲:增行動醫院場次供健檢

烏樹林廢棄物暫置場大火，悶燒超過五天！（圖／民視新聞）

消防局連日動員，以水線灌救，重機具分層挖掘，日夜推進，同時搭配無人機空拍掌握火場熱區，再加上砲塔射水降溫，持續進行殘火處理，還有消防機器人投入支援，負責高溫區域降溫，以及紅外線熱顯像偵測熱點等任務。台南市消防局第一救災大隊長邱國禎表示：「固定式的砲塔還有消防機器人，來協助殘火處理，確保我們消防同仁，可以得到充分的休息。」後壁區烏樹林廢棄物暫置場，大火燃燒至今已經超過五天，在高溫、濃煙，和惡臭氣體交雜的環境中，前線人員長時間作業，體力負荷也都相當沉重。目前環保局規劃，在右側主要燃燒區域，以怪手開挖灑水降溫，預計在兩天內完成，至於左側的大面積部分，恐怕還需要七天時間。台南市環保局長許仁澤強調：「比較大的區域我們會嘗試，用淹水的方式，有跟水利局調度兩台抽水機，把旁邊稍微阻攔之後，開始這邊淹水，扒下來的木頭就到水裡。」

火場長期燃燒，造成空品污染，市長黃偉哲強調，要規劃增加行動醫院，為民眾提供健檢！（圖／民視新聞）

而火場長期的燃燒，所造成的空品污染，市長黃偉哲強調，要規劃增加行動醫院，為民眾提供健檢。台南市長黃偉哲表示：「加開行動醫院全民健檢，在白河跟後壁兩區。」民眾說：「都多多少少會聞到啦。」、「就算再給你一個月也滅不了啦，除非你有把它攤平，整個攤平不要讓它悶燒。」雖然各界都希望加強滅火力道，但這種深層燃燒的火場，只能依賴大量水分進行滲透和交換，才能有效降溫。政風單位也將啟動調查，追究相關人員責任。

原文出處：台南烏樹林暫置場燒5天 黃偉哲:增行動醫院場次供健檢

