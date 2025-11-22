台南烏樹林暫置場起火！3000平方公尺全面燃燒 完全撲滅可能要一週

社會中心／洪正達報導

烏樹林暫置場大火預估要一星期才可完全撲滅。（圖／翻攝畫面）

台南後壁區烏樹林暫置場目前堆置丹娜絲颱風的災後廢棄物，沒想到卻於21日晚間發生大火，由於幾乎已全面燃燒，除了大範圍造成空污外，若依以往經驗，如此高聳近20公尺的垃圾山恐怕要花一週才能完全撲滅，據了解，由於該暫置場無人看守，廢棄物、廢木等堆積數量太多，導致沼氣產生後自燃，火勢一發不可收拾。

據了解，烏樹林暫置場原本計畫最晚要在2026年5月歸還海軍海鋒大隊，後續將興建飛彈基地，現行場內堆置廢棄磚瓦、廢木、垃圾、浪板等4大區域，相關清除去化經費將陸續到位，沒想到就在環保局還沒清運就發生大火。

環保局表示，昨晚在第一時間調派六台挖土機、八台水車到場，配合消防局投入滅火作業，同時出動移動式空氣品質監測車於下風處監測空氣品質並完成通報，後續也將持續密切追蹤監測數據。

環保局提到，這次出動的移動式空氣品質監測車，是今年新打造，可24小時連續監測火場下風處空品，提供最即時空品數據。依今日中午12時最新監測數據，PM2.5為45.14µg/m³、PM10為72.26µg/m³，環保局將持續監測空品直至火勢熄滅。

環保局指出，由於風災後產生大量的廢棄物，後壁烏樹林暫置場自7月8日開始進場，目前累積超過25萬公噸。

為加速清運，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保清運工程不中斷。包括營建混合物及廢樹枝清運兩案均已進入發包程序，力求儘速清除廢棄物，騰出場地空間，降低環境及安全風險。

