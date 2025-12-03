台南烏樹林火災延燒13天 多區居民反映有異味

原先目視約3樓高的烏樹林暫置場，大部分區域都已攤平。消防人員持續灑水，搭配怪手將悶燒垃圾放到冷卻池降溫，現場不斷飄出白煙。

這場火從11月下旬延燒到12月3日，邁入第13天還沒完全撲滅，傳出成功大學周邊，像是台南東區、永康等行政區，距離烏樹林暫置場至少45分鐘車程，還是能聞到塑膠味或燒焦味。

台南市民凌小姐表示，「感覺上讓人家會呼吸比較不舒服，比前陣子好多了啦，可是這幾天就怎樣，那個空氣就還是覺得，就是很不舒服那感覺。」

台南市民張先生則說：「東區有聞到味道，永康那邊也有，這邊是中西區沒有，可能風向不一樣吧。」

有民眾住家到現在都還不敢開窗，成功大學則表示，學校教職員、師生都沒有反映有異味。

成功大學副校長李俊璋提到，「如果環保局有發布空污警訊的話，也會提醒老師跟學生，就是教職員工生特別注意這個事情。」

台南市環保局代理局長許仁澤回應，「它產生的污染，或許是在澆水的過程中會有，但是我們在下風處，我們還是有幾個特定的點，比較鄰近有造成影響的，我們還是有在做監測。」

市府表示，沒接獲檢舉反映市區出現臭味，這場延燒逾10天的火警，有信心在4日前完全撲滅。

南部反空污大聯盟總召洪秀菊質疑，「那個也很嚴重，我覺得台南環保局對這個問題有夠沒責任，然後中央環境部應該也有稽查大隊，都沒動作嗎？」

民團認為，只要燒紙錢就會有異味，更何況這次燃燒面積這麼大，對於市府監測無異常持保留態度，也呼籲地方與中央針對這種大型量體的堆置場，訂定管理辦法及火災防範標準作業程序，因為颱風每年都可能侵襲台灣，大量災後廢棄物出現恐怕不會只有一次。