台南烏樹林災後廢棄物暫置場延燒4天 議員要求環保局依法對自身開罰





台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場21日發生大火，迄今延燒第5天，市議員盧崑福今（25）日質疑這場大火絕非自燃，負責監管的保全公司怠忽職守，權責單位環保局反應遲鈍，錯失處理良機，他要求消防局長李明峯儘速查明起火原因，並點名環保局長許仁澤應停職接受調查，環保局要依法對自身開罰。

市議員盧崑福今天在自由發言時，秀出烏樹林廢棄物暫置場空拍圖，該場區共有六處堆置點，木材廢棄物及綜合廢棄物堆放區竟大面積迅速燃燒，周邊居民指稱當天傍晚就出現燃燒濃煙，消防局卻遲至晚間8時40分接獲報案。因環保局長許仁澤坦承保全員下午5時下班，盧崑福質疑，既然現場無人看管，環保局如何認定「自燃」？棄置場管理單位是環保局，保全公司怠忽職守，負責人酒醉出現火災現場，許仁澤應該對外說清楚。

廣告 廣告

後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場大火迄今已延燒4天，隨著東北季風吹拂，有毒濃煙從台南市最北端飄散到舊城區，盧崑福指出，綜合廢棄物堆放區裡頭可能有毒性物質，若民眾吸入燃燒後的毒煙，造成不適，「這個責任應該誰要負責？」

盧崑福說，空污法第32條規定未經各級主管機關公告的空氣污染行為，可處1200元至10萬元罰鍰，如查不到火災行為人，將對具備「可歸責性」（例如管理人）開罰，環保局是否會對自己開罰，或就像2011年仁德掩埋場火警，環保局自己開罰5000元。

盧崑福批評，環保局無力無能，局長許仁澤只會說負責，就讓他停職接受調查，他也要求消防局長李明峯儘速請專業人員查出火警發生原因。對此，許仁澤說，管理有問題，他會自我開罰；黃偉哲強調，會調查烏樹林垃圾山為何火燒山，也會把調查結果向市民說明，並追究責任。

更多新聞推薦

● 320+1嘉義市城市博覽會最終場 跨年晚會壓軸登場