台南烏樹林災後暫置場燃燒7.5萬噸廢棄物 火勢暫控制
〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁區烏樹林丹娜絲災後廢棄物暫置場昨晚發生大火，消防局、環保局動員一夜奮戰持續15小時滅火，今天(22日)上午11點多控制火勢，侷限在廢棄物、廢木區不再延燒出去，環保局估算7.5萬噸廢棄物燃燒，要完全撲滅需要幾日時間。
另外，市道172線(白新公路)往東在烏樹林至白河下秀祐路段為救災需求進行封閉，建議民眾改走市道172甲(白後公路)往白河市區。
烏樹林暫置場目前暫置災後廢棄磚瓦石、廢木高達28萬噸，其中2區「垃圾山」疑沼氣自燃引發大火，火光衝天，全面燃燒，冒出大量黑煙煙流往下游後壁、東山、新營、柳營、六甲吹散，幸好因火場高溫、北風不大，加上滅火，黑煙減少，到今天上午下游處的空氣品質都在「普通」等級，環保局也首次出動空品監測車在下游各區駐點即時監控空品。
台南市消防局第一大隊估算垃圾山約3000平方米燃燒，消防局長李明峯表示，感謝所有徹夜救災及交班後仍持續堅守現場的消防人員，在水源取得不易下，仍能迅速建立完整救災模式與安全作業環境，展現對轄區特性與救災資源的熟稔掌握，更彰顯守護市民生命財產安全的決心與韌性。
市長黃偉哲到場肯定和慰勉消防局消防人員、義消、環保局、水利局、高公局全力出動。他說，目前已控制火勢，後續殘火處理，希望在最短時間完成撲滅，也要求環保局強化跨機關協作，在目前暫置災後廢棄物的掩埋場預防類似火警再次發生。暫置場後續去化、清運要再爭取中央補助。
現場除開闢多條防火巷區隔，持續灌水、動用怪手挖開，環保局也研擬將未燃燒的廢木堆移至場區離火場遠的地方，避免延燒，專注對付火場處理。
