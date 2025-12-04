台南烏樹林燒13天終撲滅 市府向市民致歉

台南後壁烏樹林火災持續13天，12/3晚上終於撲滅。台南市政府提供



台南市後壁區烏樹林暫置場上月21日發生大火，火勢撲滅後持續悶燒，昨深夜11時30分才完全熄滅。台南市政府消防局及環保局今天（12/4）舉行記者會，說明處理過程及後續作業，並為火警帶來的影響向市民致歉。

南市政府消防局長李明峯指出，儘管火勢已經熄滅，但為防止後續狀況，消防局仍在現場預留3輛備用消防車、2名警消人員及1台無人機戒護，且安排定時巡視，掌握現場最新狀況；目前初步排除人為縱火，鑑識人員今天將再度前往現場確認。

廣告 廣告

環保局代理局長許仁澤指出，災後處理3大重點為「整理整頓、監測作業、保全駐守」，包括移除殘渣、土壤採樣檢測及水質分析、場內維持24小時保全駐守且每小時巡查監控。

許仁澤表示，目前正展開善後復原，環保局將加速暫置場垃圾移除的發包作業，迅速整理分類現場廢棄物，以杜絕未來有悶燒的可能。

許仁澤提到，烏樹林暫置場火災發生以來，環保局立刻啟動空品監控，下風處架設火點影像，進行24小時監測並公開數據；同時也在嘉南大圳烏樹林橋（灌溉水）、烏樹林大排下秀祐橋（河川水）採水檢測，確認水質安全無虞。

7月台南風災產生的廢棄物堆積在烏樹林暫置場，11月21日發生大火，儘管14小時後就撲滅火勢，卻持續悶燒，燃燒面積約3000平方公尺，一度導致14個行政區空氣品質惡化。

更多太報報導

不用補班了！2026年連假有9次 上班族嗨翻：終於告別痛苦日子

稱蘇巧慧「穿著漂亮」、年輕女主持「可能雪寶不懂」 李四川挨轟歧視女性

民進黨民調：近5成民眾支持繼續推動年改 「小草」52％力挺