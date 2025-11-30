台南烏樹林還在悶燒...城西掩埋場也傳大火！20公尺垃圾山狂燒

台南城西掩埋場今晚發生火警。翻攝自黃偉哲臉書



台南市後壁區烏樹林暫置場21日晚間失火，至今第10天仍持續悶燒，未料今（11/30）晚位於安南區的城西焚化爐旁掩埋場也起火，20公尺高的垃圾山燃起熊熊烈焰，消防急忙前往灌救，環保局也發出空污警報。

今晚7時48分，消防局接獲報案，指出城西掩埋場火警，即派出人車往前，目前已出動25車71人、1台無人機以及3台消防機器人持續灑水滅火。另也請環保局增派水車及重機具到場支援，並通報有空污警報。

市長黃偉哲稍早抵達現場，他表示，初步了解燃燒區域為生活垃圾暫置區，因生活垃圾與石棉瓦屬於不同的廢棄物性質，不會放置在同一區域，將對未波及石棉瓦堆置區嚴密監控。

黃偉哲到城西掩埋場了解情況。翻攝黃偉哲臉書

黃偉哲說，環保局目前監測風向為北北東風，可能影響空氣品質範圍為安南區，請範圍內的市民多加留意。

