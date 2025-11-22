台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週
台南市後壁區烏樹林營區的丹娜絲災後廢棄物暫置場，21日晚間發生大火，約近20公尺高的垃圾山與廢樹枝堆全面燃燒，火光衝天。消防局表示，依過往經驗，以如此量體的垃圾山，恐怕得花上一週時間才能完全撲滅。台南市環保局也緊急發文示警，提醒台南市12區及高雄部分地區注意空氣污染。
台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。
台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重點是避免火勢持續外擴，所幸周邊多為水圳、農田與樹林，較無其他設施受威脅。
因暫置場夜間無人看守，初步研判大量廢木堆積產生沼氣，加上近日又日夜溫差大，導致自燃。大火蔓延兩座垃圾山後，又因高溫延燒至旁邊的廢木山，現場使用3台怪手挖掘防火帶，仍幾乎難以擋住火勢。
消防局雖出動大批消防車與水庫車灌救，但因場內缺乏水源，只能從外部載水接力灌救，面對大型垃圾山火勢仍相當吃力。
環保局於凌晨發文，指出受烏樹林大火影響，台南後壁、白河、柳營、東山、六甲、官田、善化、新市、永康、歸仁、仁德、東區及高雄部分地區空氣品質可能惡化，提醒民眾關窗、外出戴口罩。
看更多 CTWANT 文章
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
其他人也在看
垃圾山主謀遭開除黨籍 他：民進黨切割大賽
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
台南後壁區烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
颱風丹娜絲7月重創台南，災區復原棄置廢棄物的後壁區烏樹林暫置場昨晚（21日）發生大火，消防局動員25消防車、59人及2台無人機徹夜灌救至今天中午約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場火勢撲滅 (圖)
台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場21日晚上大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢，目前正進行殘火處理。中央社 ・ 1 小時前
SCFI運價指數連三跌，週跌幅3.98%，四大航線僅遠東至地中海上漲
【財訊快報／記者劉居全報導】運價指數連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於今(21)日出爐，指數下跌57.82點至1393.56點，週跌幅3.98%，四大航線除遠東到地中海航線上漲外，其餘都下跌。根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,367美元，較前一期下跌50美元，週跌幅3.52%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,055美元，較前一期上漲26美元，週漲幅1.28%；遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,645美元，較前一期下跌178美元，跌幅達9.76%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,384美元，較前一期下跌216美元，跌幅8.3%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一週上漲9美元，達540美元，漲幅1.69%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)都與前一週持平；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)上漲4美元。財訊快報 ・ 22 小時前
台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅
台南後壁區丹娜絲災後廢棄物暫置場21日晚發生大火，約近20公尺高的垃圾山、廢樹枝山全面燃燒，火光衝天，50公尺外都能感受到高溫襲來，依據過往經驗，以如此垃圾山量體，恐怕要花1週時間才能撲滅。台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬趕到現場關切救援行動，許仁澤說，目前先侷限火場不再延燒出去，暫自由時報 ・ 9 小時前
表》台股雙重壓力測試罩頂 10檔近一周逆風抗跌ETF出爐
[Newtalk新聞] 輝達的慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚滔駭浪的一周，總計加權指數過近一周累計跌了 3.51%，跌破 26,500 點。 盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，而最逆風抗跌的十檔，跌幅介於 0.49%～2.09% 之間，包含 6 檔高股息、2 檔主題型，以及 1 檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在台股暴漲暴跌行情中，股債平衡配置充分發揮了分散風險的效果。 市場人士觀察，從近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可看出在加權指數短線遭遇修正之際，配備 7 成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。近期市場對 AI 估值過高產生疑慮，今年來領漲的科技族群，也在這波評價修正中領跌；而債券的穩定性可抵銷股票波動、並提供固定收益，讓整體投資在風險與報酬間取得最佳平衡。 平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數（VIX）上漲 12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調 EPS新頭殼 ・ 21 小時前
統一發票7-8月千萬獎2張未領 消費者勿錯過兌領
（中央社記者呂晏慈台北21日電）財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN，開出的食品102元發票。中央社 ・ 22 小時前
台美關稅談判敲定赴美投資4000億美元？龔明鑫說話了
據英國《金融時報》報導，台美關稅談判即將定底，預料台灣包括台積電將承諾赴美投資4,000億美元。經濟部長龔明鑫今（21）日再被問及關稅談判進度，以及是否承諾投資？他苦笑回應，「這些都沒有確定的啦！」。太報 ・ 22 小時前
後壁烏樹林暫置場深夜大火 消防局通知環保局加派重型機具支援
記者翁聖權／後壁報導 今年七月丹娜絲颱風災後，台南市環保局借用閒置的後壁烏樹林營區作…中華日報 ・ 15 小時前
統一發票114年7-8月千萬獎2張未領 小心錯過期限成過路財神
財政部表示，民國114年7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有兩張、五張未領，兌換期限至115年1月5日止。未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN開出的食品102元發票、於App Store訂閱費300元發票。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
SCFI運價跌不休 「這檔」卻成外資最愛買超王
多家船公司、貨代業者表示，按以往市場經驗，只要近洋線動起來，意味原物料、半成品運輸量增加，歐美線運價有機會再下一波觸底反彈，預估12月中下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨，若出貨力道夠，屆時運價有機會觸底反彈。遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）較前一期下跌5...CTWANT ・ 4 小時前
陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑
高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。中天新聞網 ・ 15 小時前
200米蒜香藤花海步道來了！罕見3度開花限時搶拍花期必看
蒜香藤,花海景點,苗栗縣,苗栗景點,苗栗花海,通霄景點,通霄蒜香藤,楓樹里蒜香藤 經典必訪蒜香藤花海綻放了！「通霄鎮楓樹里蒜香藤花廊」擁有綿延約200米的蒜香藤花海步道，近期迎來罕見3度開花，快參考本篇最新美圖，把握限時花期前往取景！景點+ ・ 1 天前
北市守望相助隊示範觀摩會 內湖區週美里獲特優獎項
台北市政府為感謝各里、社區守望相助隊對於治安、犯罪預防等工作的貢獻，昨晚於內湖區行政中心舉辦114年守望相助隊示範觀摩會，由評核榮獲特優獎項的週美里守望相助隊擔任此次示範觀摩，市長蔣萬安在台北市警局局長李西河陪同下，頒獎表揚各獲獎的績優守望相助隊，肯定其1年來對北市治安的協助奉獻。自由時報 ・ 4 小時前
老婦褥瘡傷口難癒 醫護往診耐心照料
7月丹娜絲颱風重創嘉義，在那之後人醫會擴大往診，就發現有需要協助的長者長期被忽略，缺乏醫療資源，因此從那時起，慈濟就主動承擔照顧責任。水上鄉一名老婦人有褥瘡，人醫會每個月都到她家看病，細心教導看護...大愛電視 ・ 1 天前
新北警21日晚間威力路檢 強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
記者蔡琇惠／新北報導 為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全…中華日報 ・ 4 小時前
台南烏樹林廢棄物暫置場大火 灌救逾5小時控制
（中央社記者張榮祥台南22日電）7月丹娜絲颱風重創台南，災區復原棄置廢棄物的烏樹林暫置場昨晚大火，消防人員灌救逾5小時才控制火勢，阻隔延燒，起火原因有待調查釐清。中央社 ・ 5 小時前
日職》西武台將第10人 林安可加盟延續深厚淵源
統一獅林安可今年球季結束後申請旅外球員資格，西武隊17日成功取得交涉權，今天就宣告正式簽約，日媒以「重大補強」形容。而加上現役、不計外籍選手名額的林冠臣，林安可成為西武隊史第10位台灣選手，足見西武和台灣淵源頗深。有「史上最優秀的助拳人」之稱的「東方特快車」郭泰源，是史上首位加盟西武隊的台灣選手，並自由時報 ・ 4 小時前
產量未受颱風影響！台南安定胡麻節今日登場
台南安定是重要的胡麻產地之一，今年產量未受颱風影響，約可達7、8成，陸續已有農民採收。安定胡麻節今（22）日熱鬧登場。安定胡麻節今天上午於安定區公所旁停車場舉行，有社區表演等節目外，幼兒園小朋友裝扮成各式胡麻主題造型登台走秀，更成為舞台上的亮點，可愛模樣讓台下民眾拿起手機拍照、錄影，還有兄弟檔參加，自由時報 ・ 4 小時前
各地早晚涼 低溫下探攝氏15度
（中央社台北22日電）中央氣象署說，今天仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約攝氏15到19度，局部地區清晨溫度再低一些，隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫21到24度，中南部、台東約26到28度。中央社 ・ 6 小時前