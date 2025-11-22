台南烏樹林20公尺「廢棄物山」惡火 火光衝天恐延燒1週

台南後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場21日晚間發生大火，約20公尺高垃圾山全面燃燒，火光衝天。（圖／翻攝台南大小事臉書）

台南市後壁區烏樹林營區的丹娜絲災後廢棄物暫置場，21日晚間發生大火，約近20公尺高的垃圾山與廢樹枝堆全面燃燒，火光衝天。消防局表示，依過往經驗，以如此量體的垃圾山，恐怕得花上一週時間才能完全撲滅。台南市環保局也緊急發文示警，提醒台南市12區及高雄部分地區注意空氣污染。

台南市消防局於21日晚間9時許接獲通報，指出後壁區烏樹林營區內的大型災後廢棄物暫置場起火。現場火勢猛烈，約20公尺高的垃圾山全面燃燒，50公尺外仍可感受到強烈熱浪，不時還傳出爆裂聲。

廣告 廣告

台南市環保局長許仁澤、立委賴惠員、後壁區長李至彬陸續趕往關切。許仁澤表示，目前重點是避免火勢持續外擴，所幸周邊多為水圳、農田與樹林，較無其他設施受威脅。

因暫置場夜間無人看守，初步研判大量廢木堆積產生沼氣，加上近日又日夜溫差大，導致自燃。大火蔓延兩座垃圾山後，又因高溫延燒至旁邊的廢木山，現場使用3台怪手挖掘防火帶，仍幾乎難以擋住火勢。

消防局雖出動大批消防車與水庫車灌救，但因場內缺乏水源，只能從外部載水接力灌救，面對大型垃圾山火勢仍相當吃力。

環保局於凌晨發文，指出受烏樹林大火影響，台南後壁、白河、柳營、東山、六甲、官田、善化、新市、永康、歸仁、仁德、東區及高雄部分地區空氣品質可能惡化，提醒民眾關窗、外出戴口罩。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看

才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺

買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆