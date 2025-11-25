台南烏樹林25萬噸廢棄物大火狂燒5天 空拍畫面曝光

台南烏樹林廢棄物暫置區大火連燒五天，引發空汙與管理爭議，25日下午空拍畫面曝光。翻攝畫面





台南後壁區烏樹林廢棄物暫置區於21日晚間發生大規模火警，火勢猛烈、濃煙衝天，夜空被染成橘紅色，悶燒狀況延續至今已五天四夜仍未完全解除。現場堆置自七月以來累積超過25萬公噸的風災廢棄物，加上大量廢木與雜物含水量高、堆置緊密，使深層燃燒難以撲滅，直到今(25)日下午的現場空拍畫面也曝光。

不斷燃燒的煙霧，造成後壁、柳營、東山、六甲、官田及善化等區空氣品質因此下降，環保單位提醒居民關閉門窗、外出戴口罩自我保護。空汙問題延伸至議會殿堂，多名議員要求市府說清楚講明白，甚至傳出民眾質疑市府是否「自行縱火燒垃圾」，讓原本就敏感的暫置場議題再度升溫，市府今日也緊急出面回應。

台南市府指出，火警於21日晚間8時40分通報，消防局接獲後立即派遣人車進場，並於晚間加派支援，隔日凌晨2時13分控制主要火勢。但堆置量龐大、物料性質複雜，加上深層陰燃反覆升溫，使消防與環保單位至今仍持續進行殘火處理。

五天來共動員消防車多達65輛、動員消防隊員達百人以上，灑水車、怪手、無人機與消防機器人等設備也輪番上陣，救災行動晝夜不停。濃煙在風勢影響下飄散至鄰近行政區，引發居民不安與抱怨，地方社群上充斥關於空品惡化與火場管理的討論。

在火場悶燒持續與議會質疑升溫的情況下，市府今日中午於議會召開記者會，環保局長許仁澤與消防單位隨即於下午轉往現場說明救災進度。他指出，火勢目前已明顯獲得控制，燃燒範圍逐漸縮小，但仍需時間處理深層殘火，市府並無延宕或消極因應，更不存在所謂的「自行縱火」。

台南後壁烏樹林火警現場火勢仍難以撲滅。圖／台南市政府提供

近期地方也有傳聞指出，暫置場內疑似堆放有「含有毒性的石棉瓦」，可能因燃燒釋出對人體有害物質，引發居民恐慌。對此許仁澤特別澄清，外界所謂「石棉瓦堆放在烏樹林暫置區」的說法並不正確，市府早已將石棉相關物質列為特殊廢棄物進行專案處理，並未混入烏樹林場區堆置的風災廢棄物中。

他強調，烏樹林目前堆置的多為風災後家戶排出的廢木、雜物、營建混合物等一般災害廢棄物，並非有毒或需特殊掩埋程序的石棉類物質，市府也已重新勘查現場，確認並無相關情形，民眾不需過度恐慌。

許仁澤表示，此次火警暴露出管理面需強化的部分，市府已全面啟動改善。包括提升消防預備水量、增加夜間巡查頻率、調整堆置方式採分區堆放避免集中產生風險、建立防火標準作業流程、進行深層溫度定點監測，並規畫增設AI辨識與熱感監控設備。此外，也將與中央建立一致的災害廢棄物管理規範，確保未來能更有效率、更具安全性地處理大量災後垃圾。

台南烏樹林火勢仍難以撲滅，警消出動滅火機器人灌救。圖／台南市政府提供

