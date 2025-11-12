台南焚化爐除役後 地方盼改建公園

台南市每天生產垃圾量約1800噸，但現有2座焚化爐的處理缺口每天450噸。興建中的安南區城西焚化廠更新爐目前建造進度約9成，預計明年上半年完工，但為加速去化暫存垃圾，新爐啟用後，舊爐將再延役8至10年。議員要求，地方長期承擔環境負荷，舊爐退役後應改建為公園，市府也應回饋補償。

環保局指出，目前2座焚化爐每天垃圾處理量能分別為城西廠600噸、永康廠750噸。其中，城西焚化爐原本設計每天處理900噸垃圾，但實際處理量能卻逐年降低，目前僅為600噸。

鑑於無法完全去化全市每天的垃圾，環保局從民國102年起將部分一般垃圾暫存在轄內掩埋場，並於112年10月採BOT模式興建城西焚化廠更新爐，每天處理900噸垃圾。

但因暫存垃圾量十分龐大，舊爐在更新爐啟用後，預計將再延役8至10年。環保局估計，城西更新爐完工啟用後，新、舊爐加上永康廠，全市3座焚化爐合計1年可處理約76萬噸垃圾，將大幅提升台南的垃圾處理效率與穩定性。

目前更新爐建造進度約9成，其中主體廠房的貯坑區、傾卸區、鍋爐區等設施已完成，煙囪施工今年8月23日已達設計高度，外牆的「巷仔Niau」彩繪已完成。

另外，管理大樓正進行內部水、電等各式管線施工裝修；親子共融公園也在進行整地及放樣等土木工程；環教館正進行外牆修繕及內部裝修拆除工程；創生館屋頂鋼構除鏽及外部浪板更換已完成，整體工程預定明年上半年完成後，將成為全台首座新舊焚化廠電力饋線併接的案例。

不過，市議員郭清華指出，城西焚化爐所在的安南區負責全市約64％垃圾，城西居民為顧及全市的垃圾處理，接受新舊焚化爐2支煙囪同時運作，市府應信守承諾，舊爐於8年內廢除改建公園，未來更不得再增設新的環保設施，還應落實回饋措施，改善地方公共建設與教育資源，保障在地居民的生活品質。