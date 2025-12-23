台南熊本首航 台南機場定期國際航班重現

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台灣虎航開闢每週二、五飛航的「台南－熊本」航線，台南機場在2020年後再度有定期國際航班；首班次下午從熊本飛抵台南，市府與台灣虎航合辦首航儀式，並盼航線長期穩定經營。

台南市政府與台灣虎航下午在台南機場舉辦首航儀式，邀請在台發展多年的日本籍藝人夢多出席協助宣傳，迎接首批從熊本搭機直達台南的旅客，班機隨後再帶著旅客飛往熊本，市長黃偉哲也率團搭機前往日本進行城市行銷。

黃偉哲在首航儀式致詞表示，「台南－熊本」航線是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台南機場迎來的國際航線新里程碑，感謝虎航開闢台南直飛熊本，以及25日將首航的台南直飛沖繩，讓台南、嘉義、北高雄地區民眾，都能就近從台南機場前往日本。

廣告 廣告

黃偉哲指出，隨著台積電在日本熊本投資設廠，未來雙邊高科技產業交流將更頻繁，加上台南也是觀光重鎮，直航有助深化產業與觀光往來，但航線開闢不易、維持更難，期盼未來台南－熊本及台南－沖繩航班班班客滿，帶動台日交流持續升溫。

台灣虎航商務長許致遠表示，開闢台南－熊本航線不容易，要克服飛機加油及機上飲用水補給等難題，目前須以減載方式因應，也希望未來逐步改善，為台日雙邊觀光、文化及半導體等產業交流增添助力。

台南市政府觀光旅遊局長林國華說明，台南－熊本航線自今日起由台灣虎航於每週二、五飛航，單程飛航時間僅約2小時5分鐘，預期將吸引更多日本旅客安排週末小旅行，體驗台南美食文化巡禮，帶動觀光、旅宿與商圈等產業同步成長。

林國華表示，加上25日將啟航的台南－沖繩航線，更將深化台南與日本在海洋文化、節慶活動與旅遊等領域的連結。

台南航空站主任楊益瑞表示，2020年台南機場原有的國際航線受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停飛，雖然後來有不定期包機復飛，但欠缺固定航班，台南機場僅剩飛澎湖及金門國內航線，希望新航線長期穩定營運，方便民眾利用。

搭乘首航班機前往熊本的翁姓男子表示，因平常在台北工作，以往要帶住台南的媽媽到日本旅遊，是讓媽媽先搭車到台北再一起出去，有了這條新航線，可換成他回到台南，直接帶媽媽從台南出境，對老人家來說方便許多；但航班是下午出發，抵達熊本時已是晚間，安排遊程中，較為美中不足。（編輯：陳仁華）1141223