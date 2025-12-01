台南燈節遭詐團冒名徵才

文化局推出的燈節品牌廣受歡迎，竟惹來詐騙集團覬覦，呼籲民眾認清真社群網頁，莫入陷阱。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

文化局多年來舉辦空山祭及月津港燈節，活動口碑佳，結果也引來詐騙集團覬覦，以徵求燈節工讀生名義，張貼google表單連結，引誘民眾報名登錄個人資料，或有山寨版粉絲專頁假冒文化局粉專名義，張貼活動課程，民眾若誤信連結，恐洩漏個人資料，成為詐騙集團下手目標，請民眾千萬別誤信，官方資訊請以台南市政府文化局官方網站公告為準。

十二月底即將登場的龍崎光節空山祭及明年二月登場的月津港燈節，已打出知名活動品牌，竟讓詐騙集團認為有機可趁，以徵求燈節志工、工讀生、醫護等人員的名義，在社群平台Facebook、Threads、Instagram上張貼連結，引誘民眾填具個人資料，文化局鄭重澄清並無對外進行徵才，呼籲民眾提高警覺、避免受騙。

文化局表示，臉書粉絲專頁名稱為「藝遊臺南」，然近來卻冒出「臺南－文化局」、「臺南文化學習處」、「南市圖」等粉絲專頁，並以各類課程資訊吸引民眾互動，進一步誘導點擊來源不明連結，甚至要求填寫個人資料。

這些冒名粉專使用與官方相似名稱、照片及貼文格式，企圖讓民眾誤以為是由文化局主辦的正式活動，部分假粉專甚至藉由「填寫資訊完成登記」等方式，引導民眾進入可疑網站，要求提供個人敏感資訊，最終可能導致個資外洩、帳號被盜或財務損失。

文化局呼籲民眾，應建立正確的網路安全意識，應注意粉專成立日期、互動內容、粉絲追蹤數是否異常等特徵，避免掉入詐騙陷阱。民眾如遇到疑似詐騙粉專，可主動通報警方或撥打１６５反詐騙專線查詢，也可向社群平台檢舉帳號，早日下架假粉專，避免更多人受害。