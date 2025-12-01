台南燈節遭詐騙集團盯上！湧現假粉專、冒名徵才 文化局急澄清

詐騙集團偽裝台南文化局粉專，還冒用燈節名義釋出假徵人訊息。 圖：葉宜哲攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 台南舉辦的空山祭及月津港燈節活動廣受民眾喜愛，不料竟遭詐騙集團盯上，於社群平台張貼徵求燈節工讀生的Google表單連結，引誘民眾報名登錄個資，台南市文化局緊急澄清，提醒民眾提高警覺、避免受騙。

即將在12月登場龍崎光節空山祭及明年2月的月津港燈節，由於受到民眾喜愛，詐騙集團趁機在各大社群平台張貼徵求燈節志工、工讀生、醫護等人員的Google表單連結，引誘民眾填具個人資料。

另外詐騙集團還設立「台南－文化局」、「台南文化學習處」、「南市圖」等粉絲專頁，貼出各類課程資訊吸引民眾互動，進一步誘導點擊來源不明的連結，甚至要求填寫個人資料。台南市文化局澄清，並無對外進行徵才，而官方臉書粉絲專頁名稱為「藝遊台南」。

台南市文化局指出，所有官方資訊、活動公告及展演訊息，均會透過「台南市政府文化局官方網站」進行發布。民眾若發現有名稱相似、要求點擊不明連結或聲稱「填資料即可參加」等訊息，請謹慎對待，切勿輕信。

並呼籲民眾，應注意粉專成立日期、互動內容、粉絲追蹤數是否異常等特徵，避免掉入詐騙陷阱，民眾如遇到疑似詐騙粉專，可主動通報警方或撥打165反詐騙專線查詢，也可向社群平台檢舉帳號，避免更多人受害。

台南市文化局澄清假粉專資訊。 圖：翻攝自臉書