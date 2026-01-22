台南營建廢棄物亂倒！涉不法獲利2865萬 檢方偵結起訴102人
台南一對從事建築廢棄物清運的許姓夫婦，涉嫌勾結營建包商、司機、土地仲介等共102人，非法清理建築廢棄物，不法獲利2865萬餘元。台南地檢署今（22）日偵結，依法起訴。
台南安南區、新市區、新化區、左鎮區等地，共23處魚塭或農地，以及3處光電廠預定地，被發現大量傾倒廢棄水泥、磚塊、瓷磚等建築廢棄物，面積達29萬6557平方公尺，約相當於40個足球場。
經調查，是一對許姓夫婦涉嫌透過27家公司非法回填、堆置相關廢棄物，地檢署於今日偵結依法起訴。台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示，「農地、魚塭的土壤失去生命力，對台灣後代子孫來說是『萬劫不復』的。」
據了解，台南非法傾倒行為約在3年前開始，涉案人數眾多，起訴書厚達1444頁，偵查歷經2年，共8次查緝行動，期間拘提22人、傳喚101人、羈押10人；查獲的作案曳引車、營業半拖車拍賣金額也高達906萬元。
※犯罪行為，請勿模仿
※未經判決確定者，應推定為無罪
台南／陳淳禎 責任編輯／周瑾逸
