台南營建廢棄物亂倒！涉不法獲利2865萬 檢方偵結起訴102人

社會中心／黃兆康 陳妍霖 胡崇恩 新竹報導台灣非法移工到底有多少？一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺用詞，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，不僅躲在新竹市一處工地內，搭帳篷居住，一人一戶，甚至把鷹架當曬衣場，有如電影版的''寄生上流''，日前被移民署專勤隊當場逮捕。移民署查緝人員，躡手躡腳，在工地內穿梭，甚至還爬上鷹架，新竹專勤隊接獲檢舉，新竹市區一處工地內有非法移工，果不其然....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署人員當場查緝詢問「哪一國的？越南的？」被查獲的移工小小聲說，「泰國！」。只見幾個泰籍移工躲在矮牆內，再往裡頭一看，我的媽呀....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）「來，起來了，回家啦，都住在這裡喔？」躺在帳篷內睡覺的移工，突然被叫醒，一臉迷迷糊糊，地上鋪滿藍白防水帆布，上面還有帳篷、布袋、行李箱，生活用品、吃食全在地上，不僅1人1戶，加裝門簾、連鷹架都變成曬衣架，5名泰籍移工，為了躲避查緝，直接把工地當成自己家。台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署中區事務大隊新竹市專勤隊副隊長王懋銓指出，「本隊接獲舉報前往工地查獲5名逾期停留泰籍人士，從事非法工作，該5名泰籍人士為了躲避查察，就在工地內搭起帳篷居住，不僅擺設簡易的生活用品，而且將鷹架當成曬衣場等誇張行徑，儼然是現實版的寄生上流這部影片在台發生，全案經本隊調查後，移送新竹市政府裁處，依就業服務法規定，非法雇主最重可處75萬元罰款，非法仲介最重可處50萬元罰款，另外，意圖營利非法媒介者，可處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金，本署將持續強力查緝非法工作，呼籲民眾請勿以身試法」。移民署查獲，其中一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，如今全被查獲，全案將依違反就服法，將小拉裁處10萬，營造公司及雇主也分別被裁處各15萬，全案持續追查還有沒有其他人涉案。原文出處：台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚

