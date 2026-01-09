台南營養午餐也免費 黃偉哲怒轟蔣萬安「打開潘朵拉盒子」：不得不跟進

台南市長黃偉哲召開記者會，宣布公立國中小營養午餐九月起免費。台南市政府提供



台北市長蔣萬安率先宣布營養午餐免費政策後，陸續有縣市跟進，原本持反對意見的台南市長黃偉哲，今天（1/9）下午也宣布公立國中小學營養午餐免費，同時不忘抨擊蔣萬安此一不排富的政策，已偏離公共政策本質，等於打開「政治潘朵拉盒子」，讓台南不得不回應。

黃偉哲下午在永華市政中心召開「營養午餐政策說明」記者會，會中提到，台北市宣布9月起實施無差別免費營養午餐後，全國出現強烈的「比較效應」，甚至連雲林縣都以緊急聲明方式跟進，政策討論已從「真正的需要」，快速轉變為「別人有、我也要」的政治操作。他強調，政府的責任是照顧弱勢，而不是用全民納稅錢滿足「想要」。

台南市跟進宣布營養午餐免費。台南市政府提供

黃偉哲指出，台南市原本就有補助低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭營養午餐；非弱勢家庭面對一餐60至70元的午餐費用，本應具備負擔能力，他強調，把不排富的全面補貼包裝成「責任」，實際上是把公共資源政治化，而不是公共政策化。

黃偉哲提到，今年11月舉行地方縣市長選舉，台北市在9月實施，難免引發社會對政策動機的質疑。他質疑，若真是責任，為何不在年度預算中編列，反而在預算執行中倉促挪用，甚至連所需經費都尚未精算清楚？

黃偉哲指出，台南實施營養午餐免費並非理想選擇，而是在「潘朵拉盒子被打開後」不得不做出的回應。經費部分，以一餐60元、每年約200個上課日計算，每名學生一年約需1.2萬元，全市近14萬名國中小學生，全年經費超過16億元。這筆龐大且固定的經常性支出，勢必排擠其他重大公共建設與教育投資。

黃維哲進一步表示，新版《財劃法》下台南財政陷入困境，以捷運第一期為例，地方自籌比例由10％提高至50％，新增負擔高達280億元，已遠超過統籌分配稅款增加額度；再加上鐵路地下化、後續捷運路線等重大工程，財政早已捉襟見肘。若再每年挪出16億元投入免費午餐，只能延後道路、農路等建設，甚至得動用原本用於緊急救命的第二預備金。

黃偉哲說，台北市公共建設相對完善，捷運與鐵路地下化多已完成；反觀台南建設正在起步，中央補助比例又從90％降至50％，財政艱困，「難道政府的責任是幫助本來就不需要補助的人嗎？」

黃偉哲也向中央喊話，應正視「選舉前福利政策氾濫的結構性問題」，對於非緊急、非急迫的重大福利措施，應比照選制改革，立法規定延至下一屆任期實施，以避免政策買票、避免縣市首長在選舉前恣意開出政治支票。他強調，公共政策應回歸理性、回歸需要，而不是被激情與選舉操作綁架。

