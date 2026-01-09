台南營養午餐免費！林俊憲讚：造福學生家長

▲林俊憲表示，好的政策大家一起推動，這絕對是好事。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞] 針對營養午餐免費議題，台南市長黃偉哲今（9）日下午宣布，全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費。對此，台南民進黨立委林俊憲表示，該項政策是他最早提出，好的政策大家一起推動，這絕對是好事，也會造福學生、家長。

台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐免費政策後，多個縣市跟進，黃偉哲昨批評「北炫富南痛苦」，未料，下午即宣布，今年9月起實施營養午餐全面免費，每年預估增加16億元經費，全市約14.2萬名學生受惠；黃偉哲更砲轟蔣萬安炫富，呼籲大家思考，在選前宣布無差別免費營養午餐，到底所求何事？

對此，林俊憲表示，他在去年10月提出公立國中小學生的營養午餐免費政策，是最早提出來的人，現在很多縣市紛紛跟進，代表他這項政見，是大家所認同的，「好的政策大家來學習，一起來推動，這絕對是好事」。

林俊憲提到，台南市有資格推動該項政策，因為營養午餐政策，台南辦得最好，成本管控也最好，因此市政府絕對負擔得起。他說，台南營養午餐目前有94%都是由學校廚房供應，很多縣市都是外面叫便當，又貴、怎麼煮也不放心。

林俊憲說，這項政策大家一起跟進、一起推動，絕對是造福學生，也等同幫助年輕父母。他提到，相信應該還會有更多的縣市，一起響應他的主張。

