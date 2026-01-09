台南營養午餐免費！每餐補助56元 明確算出成本負責任公布

台南市長黃偉哲(右)在教育局長鄭新輝(左)陪同下，宣布115年度起公私立國中小全面補助營養午餐。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長蔣萬安拋出「國中小營養午餐全面免費」政策，引發各縣市連鎖反應。然而，背後卻是動輒10多億到30多億元的龐大經費缺口，在年度預算早已編列完成的情況下，錢從哪裡來、如何支應？成為各地政府難以迴避問題。

相較之下，台南市政府明確宣布每人每餐補助56元，等同實質免繳費，預估需額外增加約12億元經費。這個數字背後，是一連串反覆精算與政治壓力下的艱難抉擇。

今年是台南市長黃偉哲的最後一任，並無連任壓力。他在政策宣布前，曾多次公開批評新版《財政收支劃分法》惡修，直指台北市可分得約400多億元統籌分配稅款，卻讓其他縣市財政更加吃緊。他也坦言，這波政策確實存在政治壓力，尤其連雲林縣都以緊急聲明方式跟進，顯示政策討論已迅速從「實際需求」轉為「別人有、我也要」的政治操作。

市府幕僚透露，市長對於是否跟進心知肚明，無論選擇與否，都將承受外界冷嘲熱諷，「扛不住壓力」、「為何不跟進」的聲音勢必出現。因此，市府昨晚連夜盤點可行財源與預算調整空間，力求在審慎評估後再作出決策。

目前台南市營養午餐收費設有彈性區間，以降低家長負擔。國小基準為850元(750至950元)，國中基準為880元(780至980元)。教育局指出，市長要求以具體數字為基礎評估，經統計繳費情形後，取最大平均值換算，每餐約56元，作為補助標準，讓政策決策有所依據。

新版財劃法實施後，市府還需自行編列近4億元，持續補助「三章一Q」國產可溯源食材與弱勢學生午餐費。這次加碼全面補助後額外再增12億元，每年總經費約16億元，將透過調整相關預算支應。

然而，在新版財劃法下，台南財政壓力沉重。以捷運第1期工程為例，地方自籌比例由10％提高至50％，新增負擔高達280億元，遠超過統籌分配稅款的增加額度；再加上鐵路地下化及後續捷運路線等重大建設，市府財政早已捉襟見肘。黃偉哲直言，勢必排擠道路、農路等預算延後，甚至可能動用原本作為緊急救命用途的第2預備金。

幕僚形容，北市政策像打開「政治潘朵拉盒子」，但至少台南「敢算、敢說」，選擇負責任地公布，讓民眾知道政策成本。

