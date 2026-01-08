台南營養午餐免費？黃偉哲：審慎評估財政再決定

台南市長黃偉哲（中）8日在行政院會，針對台南市是否實施營養午餐免費表示要審慎評估再決定。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

台北、台中、高雄近日陸續宣布9月開學實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲8日在行政院強調台南市政府將審慎評估財政狀況，透過充分精算與排序市政優先順序，再做決定。

黃偉哲指認為，營養午餐免費並非單一福利措施，是涉及整體財政結構與資源分配的嚴肅課題。他強調台南市財政自給率偏低，每分錢都必須精打細算，若中央未能提供相對補助，地方財政勢必承受極大壓力，須先審慎思考排擠效應，評估可能受影響的市政項目再做決定。

黃偉哲說明，台南市約有14萬名中、小學學生，若以每名學生每年約1萬元估算，全年約需14億元，對財政資源有限的南部縣市，是一項沉重負擔。

黃偉哲直言，新版財政收支劃分法對南部縣市明顯不公。台南市統籌分配稅款偏低，仍須同步推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，財政壓力遠高於北部都會區。

他質疑，部分財政條件優渥的縣市在取得大量資源後，再推出未排富的福利政策，反而加重其他縣市的施政困境，對南部地方而言相當不合理。

黃偉哲呼籲中央重新檢討財政收支劃分法，對財政困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。

他強調，市府將在8月新學年度開始前，針對營養午餐免費審慎思考，並做出負責任的政策決定，在照顧學生與永續財政間，尋求合適的平衡。

