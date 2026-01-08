台南營養午餐免費？黃偉哲：8月前決定

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市長黃偉哲今天表示，營養午餐是否免費非單一福利措施選擇問題，而是涉及整體財政結構與資源分配的嚴肅課題，將審慎評估財政狀況，8月、115學年度前做出政策性決定。

他說，台南約14萬名國民中、小學生，以每人每年約新台幣1萬元估算，全年經費約需14億元，對財政資源有限的台南是相當沉重負擔。

繼台北市與基隆市宣布後，台中市、高雄市相繼宣布公立國中、小營養午餐免費。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，這是9月開學後才會上路的政策，牽涉長期、經常性教育支出，須審慎評估。各縣市財政條件存在差異，新版財政收支劃分法上路後，更不利台南財源分配，台南市政府在有限財政空間下，每分錢須用在刀口上。

他說，新版財劃法對南部縣市明顯不公，台南仍須同步推動捷運、鐵路地下化等重大工程，財政壓力遠高於北部都會區。部分財政條件優渥縣市取得大量資源後再推未排富福利政策，加重其他縣市施政困境。

黃偉哲表示，台南財政自給率偏低，每分錢都須精打細算，如果中央未提供相對補助，地方財政勢必承受極大壓力，南市府須審慎思考排擠效應。

黃偉哲呼籲中央重新檢討財劃制度，給財政困難、發展相對落後的南部縣市更多實質且公平支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。（編輯：李明宗）1150108