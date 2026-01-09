台南營養午餐政策髮夾彎 黃偉哲怒批蔣萬安逼全台跟進

台南市長黃偉哲今（9）日宣布，台南市將從今年9月1日起實施營養午餐全面免費，年需預算約16億元。黃偉哲痛批台北市長蔣萬安在選舉前推出此政策是「政治買票」，導致各縣市被迫跟進，嚴重排擠重大公共建設預算。

台南市長黃偉哲。（圖／中天新聞）

黃偉哲在記者會上表示，台北市率先宣布營養午餐無差別免費後，雲林縣昨晚也緊急跟進，讓此議題偏離公共政策本質，變成「別人有我也要」的跟風效應。他強調，政府原本就對弱勢家庭提供免費營養午餐，現在卻要對非貧困家庭也提供補助，質疑蔣萬安在任期第四年才發現這是「責任」。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

針對財政衝擊，黃偉哲坦言16億預算將嚴重排擠台南市重大建設，包括捷運工程、鐵路地下化第二期等都可能延後。他批評台南市財政已經捉襟見肘，現在還要動用第二預備金等救急資金來支應此政策，質疑「台北市到底要炫富到什麼時候？」

黃偉哲呼籲中央應立法規範，非緊急急迫性的重大福利措施應延至下屆才實施，避免縣市首長選前亂開政治支票。他以婦女保障名額改革為例，說明重大政策改革都是下屆實施，營養午餐政策也應比照辦理，才能回到理性的政策面討論。

