台南營養午餐 逾9成央廚化

少子化影響，學校人數遞減、偏鄉學校學生少，食材採購成本高、聘廚工不易，台南從民國108年推動中央廚房聯合供餐，目前共56校建置中央廚房，提供鄰近國中小158校用餐，午餐自辦率93.8％，滿意度也高於團膳供餐的學校，現僅剩16校吃團膳。教育局後續將評估是否有增設廚房餘裕，期能全面提升午餐品質。

台南國中小學生午餐平均一餐費用從38元至42元不等，加上「三章一Q」食材補助，一般學校每生每日補助10元、偏鄉學生14元，每人一餐費用約為50元上下。教育局表示，目前中央廚房優先200人以下學校設置，主要供應偏鄉小型學校居多，目的是達到聯合供餐的規模經濟效益。

中央廚房化除解決偏鄉小校行政人力負擔問題，也透過配置營養師，提升午餐品質，原本小校要煮3、50人的份量，相比大校一次煮上千人份量，不論買菜或行政都做一樣的事，藉由中央廚房支援鄰近學校午餐，供餐班級數變多、採購量大，不只降低食材成本，也提高午餐供應品質與效益。

不過，全市仍有16校午餐由團膳業者提供，包含多所大型學校如建興、後甲、新東國中，受限學校沒有廚房，鄰近學校央廚又無法滿足這些學校大量需求，有不少學生反映，小學吃中央廚房菜色較佳、團膳比較不好吃。另有44校則為自給自足，如全校超過3000人的復興國中，光烹煮自家學校午餐數量就很龐大，無法供應他校。

教育局不諱言，自辦午餐供應量約2500人至3000人左右，團膳平均供應6000人至8000人不等，每學期辦理2次學校午餐滿意度調查，自辦午餐滿意度均達90％以上，但團膳滿意度僅約80至90％，確實有進步空間。

教育局強調，後續除評估未辦理自辦午餐學校有無腹地增設廚房外，也會要求團膳業者的午餐品質跟公辦公營一致，未來也會持續爭取及編列經費，針對供餐制度滾動式修正，明年包括立人國小、西港國中就預計將投入5517萬元優化廚房。